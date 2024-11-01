Por qué Santa Claus debe ser una mujer [ENG]

Tengo mis serias dudas de que detrás de un evento tan organizado, acogedor y socialmente sano como la Navidad haya un hombre. Para empezar, un hombre no empieza a pensar en los regalos de Navidad hasta la misma Nochebuena cuando sobre las 3 de la tarde sale una manada de hombres errantes a hacer compras de última hora. Solo por este motivo ya dudo de que sea un hombre pero hay otros más: un hombre nunca responde al correo, los hombres no saben empaquetar un regalo, un hombre de verdad no se pondría un traje de terciopelo rojo...