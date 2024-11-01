edición general
1 meneos
6 clics

Por qué Santa Claus debe ser una mujer [ENG]

Tengo mis serias dudas de que detrás de un evento tan organizado, acogedor y socialmente sano como la Navidad haya un hombre. Para empezar, un hombre no empieza a pensar en los regalos de Navidad hasta la misma Nochebuena cuando sobre las 3 de la tarde sale una manada de hombres errantes a hacer compras de última hora. Solo por este motivo ya dudo de que sea un hombre pero hay otros más: un hombre nunca responde al correo, los hombres no saben empaquetar un regalo, un hombre de verdad no se pondría un traje de terciopelo rojo...

| etiquetas: santa , claus , mujer
1 0 0 K 18 ocio
3 comentarios
1 0 0 K 18 ocio
#2 poxemita
Porque si no sería Santo Claus.
3 K 47
Pacman #3 Pacman
Estas asumiendo su genaro?
1 K 22
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mas pesá que matar a un gorrino a pellizcos, esto ya es tan 2020
0 K 7

menéame