Sanidad revela que las chicas consumen más drogas que los chicos, pero no sabe por qué

El Ministerio de Sanidad ha revelado que las chicas consumen más drogas que los chicos, pero no sabe por qué. Así lo explica la nueva delegada del gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas, la epidemióloga mallorquina Xisca Sureda, en una entrevista de El País publicada este jueves, en la que dice que "en mujeres adolescentes estamos viendo un aumento en el consumo de sustancias". "Hay una reversión en los últimos años: empiezan a probar drogas antes las chicas que los chicos adolescentes.