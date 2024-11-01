edición general
Sanidad revela que las chicas consumen más drogas que los chicos, pero no sabe por qué

El Ministerio de Sanidad ha revelado que las chicas consumen más drogas que los chicos, pero no sabe por qué. Así lo explica la nueva delegada del gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas, la epidemióloga mallorquina Xisca Sureda, en una entrevista de El País publicada este jueves, en la que dice que "en mujeres adolescentes estamos viendo un aumento en el consumo de sustancias". "Hay una reversión en los últimos años: empiezan a probar drogas antes las chicas que los chicos adolescentes.

comentarios
#3 anamabel *
Si el titular fuera "los chicos consumen más drogas que las chicas" el artículo continuaría, con toda probabilidad, con un análisis poco riguroso sobre la relación entre masculinidad tóxica y consumo de drogas, la necesidad de los chicos retarse ante sus colegas, la tradicional asunción de riesgos innecesarios y atracción por el peligro de la población masculina, etc etc.
#1 thekeeper
El machismo opresor les incita al consumo (broma)
megsel #5 megsel
#1 Más que broma giliposhez
#6 thekeeper
#5 malevantao asi
Quel #7 Quel *
#1 No sé el porqué, pero por si a caso, mejor si metemos más dinero al ministerio de desigualdad para que inventen un motivo y apliquen una solución estéril.
#4 DenisseJoel *
¿Quién se relaciona más con los "chicos malos" y de más edad, las chicas o los chicos?
tusitala #2 tusitala
Por que los influencers dicen a las mujeres que pueden hacer lo mismo que los hombres y a los hombres les dicen que vayan al gimnasio. Que miren a ver quien toma más esteroides.
