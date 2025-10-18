edición general
La sanidad privada mata, al menos en los EEUU

Un grupo de investigadores de las universidades de Chicago, Harvard y Pittsburgh acaban de publicar un demoledor estudio en el que han analizado lo que ocurre cuando hospitales estadounidenses dirigidos por fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro son adquiridos por esas cada vez más poderosas corporaciones sanitarias que en la práctica casi monopolizan el sistema sanitario del país.

#2 Mataq
No solo porque es privada, sino porque las regulaciones están diseñadas para aumentar la rentabilidad y nada más.

Por algo van a comprar medicamentos a mercado en Canadá y a operarse en el privada en México
#3 tierramar
Y en España: que tenemos enfrente de nuestras narices el cribado de cánceres!! que sólo era propaganda, y el dinero para los amigos
azathothruna #5 azathothruna
Que disfruten lo votado
#7 luckyy *
Aquí también mata o que se lo digan a las andaluzas
#1 Toponotomalasuerte
Y cronifica y produce más cesáreas ...
Laro__ #4 Laro__
#1 Y es mucho más cara. EEUU, por ejemplo, gasta el triple por persona que España, (privado más público = 17% de su PIB vs 11% en España) pero con peores resultados en indicadores como esperanza de vida, mortalidad infantil o cobertura universal...

Y sí, también tiene, solo en Sanidad, el doble de gasto público per capita que nosotros.
#6 Toponotomalasuerte
#4 bueno, aquí vamos subiendo costes con eso de la "colaboración público privada" y los servicios externalizados de la sanidad.
clavícula #8 clavícula
Ayuso está allí tomando notas
