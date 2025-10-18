La sanidad privada mata, al menos en los EEUU

Un grupo de investigadores de las universidades de Chicago, Harvard y Pittsburgh acaban de publicar un demoledor estudio en el que han analizado lo que ocurre cuando hospitales estadounidenses dirigidos por fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro son adquiridos por esas cada vez más poderosas corporaciones sanitarias que en la práctica casi monopolizan el sistema sanitario del país.
Por algo van a comprar medicamentos a mercado en Canadá y a operarse en el privada en México
Y sí, también tiene, solo en Sanidad, el doble de gasto público per capita que nosotros.