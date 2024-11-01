La sanidad privada se dispara en España con 1,8 millones de asegurados más desde la pandemia

Más y más pólizas. Desde la pandemia, la sanidad privada cuenta con 1,8 millones de personas más aseguradas —incluyendo el mutualismo administrativo— en España y ha pasado de cubrir al 23% de la población en 2020 al 26% en 2025, el último año del que hay datos. En apenas cinco años, el número de usuarios ha escalado de 11 a 12,8 millones, según los datos difundidos en los observatorios del sector sanitario privado elaborados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).