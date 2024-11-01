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La sanidad privada se dispara en España con 1,8 millones de asegurados más desde la pandemia

La sanidad privada se dispara en España con 1,8 millones de asegurados más desde la pandemia

Más y más pólizas. Desde la pandemia, la sanidad privada cuenta con 1,8 millones de personas más aseguradas —incluyendo el mutualismo administrativo— en España y ha pasado de cubrir al 23% de la población en 2020 al 26% en 2025, el último año del que hay datos. En apenas cinco años, el número de usuarios ha escalado de 11 a 12,8 millones, según los datos difundidos en los observatorios del sector sanitario privado elaborados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

| etiquetas: crecimiento , sanidad , privada , españa , casi , dos , millones , pandemia
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Zamarro
En cuanto la masa critica sea suficiente, empezaran a desmontar mas rapidamente la sanidad publica y subir precios de la privada.
En el futuro los que esten en la publica sufriran, pero los que esten en la privada sufriran el doble, ya que pagaran por algo deficiente y la alternativa se la cargaron hace tiempo.
En el futuro mas lejano, si esto continua, acabaremos como en USA con seguros de 800€/mensuales por pesona, copagos, peleando el contrato de la empresa con dentista, y si tienes la mala suete de tener una enfermedad seria, las opciones son ruina o muerte.
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Mangione #6 Mangione
#3 antes agarro un fusil, fíjate lo que te digo.
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#9 Zamarro
#6 no recomiendo el suicidio como alternativa.
Pero si lo dices para atentar contra la vida de alguien que esta promoviendo el desmantelamiento de la sanidad publica, no voy a ser yo el que te de pistas de quienes lo estan haciendo. Y mucho menos que lo hagas en plena campaña electoral.
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M.Dick_Tadura #12 M.Dick_Tadura
#11 lo ideal es tener la pública.
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#12 claro... pero una ayuda nunca viene mal. Yo uso ambas.
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M.Dick_Tadura #21 M.Dick_Tadura
#14 yo uso ambas, y por eso te digo que mejor la pública
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#5 sorecer
En Madrid muchas empresas corporativas te lo enchufan si o si. Ellos lo pagan y lo tienes empotrao. En otras te meten en colectivos por 35€ y te lo quitan antes de impuestos, por lo que en verdad te quitan 25€ y para pruebas diagnosticas de imagen son muy rápidos. Pero para el resto da igual. Tienes citas para 3 meses con especialista y te puede tocar cualquier gualtrapa.

A menos que quieras de verdad UTILIZAR LA SANIDAD PRIVADA y no ese engañifa de seguros de salud. Yo he hecho una cosa de…   » ver todo el comentario
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taSanás #4 taSanás
yo no conozco a nadie que lo pague porque quiere, a todos los que conozco son beneficio de empresa...
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#4 yo lo pago pq quiero...
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taSanás #13 taSanás
#10 no te conozco, no me fio
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#13 normal y si me conocieras menos! xD
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taSanás #19 taSanás
#15 mis dies!
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Pertinax #2 Pertinax *
Ese 26% tiene acceso a ambas, privada o pública, que sí cubre al 100%. No es excluyente, es un añadido.
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Mangione #1 Mangione
Engañr a idiotas es fácil.
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M.Dick_Tadura #8 M.Dick_Tadura *
La diferencia de trato entre la sanidad privada y la pública es abismal, pero no en el sentido que nos venden. En la privada: el especialista con prisa porque cobra poco por tu compañía, y pruebas innecesarias a mansalva porque hay comisión de por medio. Luego vas a un especialista de la pública y entiendes perfectamente la trampa que nos intentan colar.
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#8 lo ideal es tener ambas...
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#18 Eukherio
#8 Conozco a una persona que quedó decepcionada con el dermatólogo de la pública porque le miró los lunares a toda leche y le dijo que no había nada. Fue a uno privado y le miró los lunares a toda leche y le dijo que no había nada, y después cobró. Y era médico privado pagado por él, no seguro.

Hay veces en las que desconfiamos por desconfiar y palmamos pasta.
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termopila #20 termopila
Sanidad privada y asegurados en la misma frase…
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#16 Comorr
Cualquiera diría que es lo que quiere el ppsoe
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#7 Aladroque
Sólo he entrado para ver cuánto tardaba el primer astroturfer asustaviejas a decir que vamos a acabar como en USA.

No he salido defraudado
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powernergia #17 powernergia
#7 En realidad son matemáticas, con cada aumento de gasto público en sanidad privada nos acercamos más al modelo de EEUU.

O no es así?
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menéame