La sanidad privada se dispara en España con 1,8 millones de asegurados más desde la pandemia

Más y más pólizas. Desde la pandemia, la sanidad privada cuenta con 1,8 millones de personas más aseguradas —incluyendo el mutualismo administrativo— en España y ha pasado de cubrir al 23% de la población en 2020 al 26% en 2025, el último año del que hay datos. En apenas cinco años, el número de usuarios ha escalado de 11 a 12,8 millones, según los datos difundidos en los observatorios del sector sanitario privado elaborados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
| etiquetas: crecimiento , sanidad , privada , españa , casi , dos , millones , pandemia
En el futuro los que esten en la publica sufriran, pero los que esten en la privada sufriran el doble, ya que pagaran por algo deficiente y la alternativa se la cargaron hace tiempo.
En el futuro mas lejano, si esto continua, acabaremos como en USA con seguros de 800€/mensuales por pesona, copagos, peleando el contrato de la empresa con dentista, y si tienes la mala suete de tener una enfermedad seria, las opciones son ruina o muerte.
Pero si lo dices para atentar contra la vida de alguien que esta promoviendo el desmantelamiento de la sanidad publica, no voy a ser yo el que te de pistas de quienes lo estan haciendo. Y mucho menos que lo hagas en plena campaña electoral.
A menos que quieras de verdad UTILIZAR LA SANIDAD PRIVADA y no ese engañifa de seguros de salud. Yo he hecho una cosa de… » ver todo el comentario
Hay veces en las que desconfiamos por desconfiar y palmamos pasta.
No he salido defraudado
O no es así?