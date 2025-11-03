edición general
Sangre asimétrica | Opinión | Ninguna idea, por repugnante que nos parezca, autoriza una agresión

José Ismael Martínez, periodista fue brutalmente agredido la semana pasada en Pamplona. Una turba aberzale lo golpeó con patadas y pedradas. Las imágenes, por desgracia, resultan familiares: encapuchados con ikurriñas y pasamontañas. Qué habría ocurrido si hubieran sido los cachorros de Alvise quienes hubieran golpeado a un periodista. Probablemente el país se habría detenido y la alerta llevaría resonando días en tertulias, radios y diarios. Pero la agresión vino del otro lado, y representantes públicos como Irene Montero celebraron una acción

comentarios
#2 tierramar
Fue muy extraño la cantidad de encapuchados, los chavales universitarios suelen ir a cara descubierta; la capucha y la mascara la suelen utilizar la policia infiltrada en manifestaciones. Me temo que muchos de los encapuchados violentos pudieron ser infiltrados ultra, para escenificar un episodio de violencia, que seguro aparecería en los medios y alimentar "la imagen de los vascos son violentos" que tanto necesita la derecha y la ultraderecha.
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#2 Absolutamente de acuerdo. Es de todos conocido que la izquierda abertzale nunca ha sido violenta. :troll:
#4 yarkyark
#2 Yo te entiendo. Si es malo es culpa de los otros.
#5 Kuruñes3.0
Que pasaría si fuese Alvise, pues absolutamente nada, los fachas son compañeros.
