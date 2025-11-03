Sangre asimétrica | Opinión | Ninguna idea, por repugnante que nos parezca, autoriza una agresión

José Ismael Martínez, periodista fue brutalmente agredido la semana pasada en Pamplona. Una turba aberzale lo golpeó con patadas y pedradas. Las imágenes, por desgracia, resultan familiares: encapuchados con ikurriñas y pasamontañas. Qué habría ocurrido si hubieran sido los cachorros de Alvise quienes hubieran golpeado a un periodista. Probablemente el país se habría detenido y la alerta llevaría resonando días en tertulias, radios y diarios. Pero la agresión vino del otro lado, y representantes públicos como Irene Montero celebraron una acción