El inspector de policía condenado por agredir al periodista Jordi Borràs al grito de “viva Franco” amenaza al antifascismo en redes sociales

Iván Racaj, inspector de la Policía Nacional española condenado a un año de prisión en 2022 por agredir al fotoperiodista Jordi Borràs al grito de “¡Viva Franco!”, realizó el pasado 31 de octubre una declaración pública amenazante, en la que afirmó: "La caza del antifa será deporte oficial"-
| etiquetas: inspector de policía , iván racaj , condenado , agresión , jordi borràs
Pero cuando ellos, 365 días al año, amenazan, acosan y agreden, todo normal, todo bien y todo democracia de constitucionalistas liberales muy comprometidos con los derechos de ¡España! Todo correcto.
www.meneame.net/story/detienen-navarra-inspector-policia-nacional-agre
www.meneame.net/story/combate-cuerpo-cuerpo-juramento-espada-frente-fu
Also un ultraderechista: "Viva Franco!"
Lo del 36 se puede repetir en cualquier momento porque hay mucha gente, como este, dispuesta a cometer un genocidio.
No hay nada más cobarde que un cerdo fascista. Si no van en piara son unos mierdas acojonados, y en piara, también.
Porque el fascismo nunca fue otra cosa que una lacra, a extirpar.
Es evidente que han escogido a los movimientos Antifa (que tradicionalmente son un grupo que solo "despierta" para fastidiar a los fascistas, no es un partido ni grupo politico en si mismo) como cabeza de turco, para echarles la culpa de las manifestaciones contra sus movimientos y asi poder usar la violencia justificada... ya solo falta que les calcen algun muerto o atentado importante y se abrira la veda de la "Caza del Antifa" en base a cualquier que critique al gobierno.
Este tipo de cosas, a los que somos demasiado morenos, a los que somos demasiado catalanes o los que somos demasiado vascos no nos sorprende lo más mínimo. Porque esta gente hacen y deshacen y son bienvenidos en los cuerpos policiales y en el ejercito por la gloria de España y a todo español de bien que no sea extremadamente comunista o "guarro" le está bien. Nos dirán que somos unos llorones y nosequé porque a ellos cuando se les escapa hablar en una lengua impura al oficial de turno no les reponden con una amenaza, pero a nosotros sí.