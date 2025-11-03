edición general
178 meneos
581 clics
El inspector de policía condenado por agredir al periodista Jordi Borràs al grito de “viva Franco” amenaza al antifascismo en redes sociales

El inspector de policía condenado por agredir al periodista Jordi Borràs al grito de “viva Franco” amenaza al antifascismo en redes sociales

Iván Racaj, inspector de la Policía Nacional española condenado a un año de prisión en 2022 por agredir al fotoperiodista Jordi Borràs al grito de “¡Viva Franco!”, realizó el pasado 31 de octubre una declaración pública amenazante, en la que afirmó: "La caza del antifa será deporte oficial"-

| etiquetas: inspector de policía , iván racaj , condenado , agresión , jordi borràs
91 87 0 K 391 actualidad
24 comentarios
91 87 0 K 391 actualidad
Comentarios destacados:        
#2 xaxipiruli *
Luego si le dan una paliza lo llamaran terrorismo.
18 K 179
Supercinexin #21 Supercinexin
#2 Y lacrimógenos artículos en El País sollozando por "tiempos que ya creíamos superados blablabla".

Pero cuando ellos, 365 días al año, amenazan, acosan y agreden, todo normal, todo bien y todo democracia de constitucionalistas liberales muy comprometidos con los derechos de ¡España! Todo correcto.
1 K 29
#3 Jodere *
Le condenaron a un año de prisión, ni entro y no le impusieron nada mas, así que esta crecido y sigue con su ideología nazi.
14 K 132
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
Estos son los policias que dan nombre al perfil. (Fachas, nazis, extremas derechas, franquistas, vox, desokupas, nucleo nacional, ...)
www.meneame.net/story/detienen-navarra-inspector-policia-nacional-agre
www.meneame.net/story/combate-cuerpo-cuerpo-juramento-espada-frente-fu
3 K 47
#13 Toponotomalasuerte
Y está basura sigue siendo inspector de policía???? Menuda mierda de país.
4 K 42
#16 kkjj
#13 A eso venia, como es posible?
0 K 6
kinnikuman #17 kinnikuman *
Un ultraderechista: "Ya están los zurdos sacando a Franco en todas las conversaciones..."
Also un ultraderechista: "Viva Franco!"
3 K 39
#10 UNX
Con esas condenas de mierda es normal que no se le hayan quitado las ganas de seguir amenazando.
Lo del 36 se puede repetir en cualquier momento porque hay mucha gente, como este, dispuesta a cometer un genocidio.
3 K 37
karakol #15 karakol
Cazar, dice. xD

No hay nada más cobarde que un cerdo fascista. Si no van en piara son unos mierdas acojonados, y en piara, también.
1 K 26
#1 Mosquitón
Esto en Alemania no tiene c... a hacerlo.
1 K 24
Lupus #4 Lupus
#1 no te creas, Alemania ya no es lo que era. Los hijoputas de AfD no hacen más que crecer y son la mismitica mierda.
8 K 81
Wachoski #22 Wachoski
#4 exacto,... tenemos una visión sesgada,.... se nos va la democracia a la mierda, la ultraderecha despega, los bulos, lawfare,.. tal y cual,... y habrá razones o no, pero lo que si es verdad, es que no somos un caso aislado, es global
0 K 7
#6 Albarkas
#1 Ni en San Sebastián tampoco
0 K 20
#8 _2384
#1 seguro?
0 K 6
#11 Gurripander
La caza del antifa, dice el lerenda. Llegará un momento que sean los antifa quienes cacen fascistas, como indica su apelativo, al tiempo.

Porque el fascismo nunca fue otra cosa que una lacra, a extirpar.
2 K 22
radon2 #23 radon2 *
Suerte tuvo el periodista Jordi Borràs que hubieron varios testigos de la agresión, si no un inspector de policía delante de un juez siempre tiene las de ganar.
1 K 21
kwisatz_haderach #14 kwisatz_haderach
Recordemos que hace solo un mes, trump dijo que USA considerará GRUPO TERRORISTA a cualquier organización ANTIFA DEL MUNDO.

Es evidente que han escogido a los movimientos Antifa (que tradicionalmente son un grupo que solo "despierta" para fastidiar a los fascistas, no es un partido ni grupo politico en si mismo) como cabeza de turco, para echarles la culpa de las manifestaciones contra sus movimientos y asi poder usar la violencia justificada... ya solo falta que les calcen algun muerto o atentado importante y se abrira la veda de la "Caza del Antifa" en base a cualquier que critique al gobierno.
2 K 20
#5 bibubibu
Y luego si les partes los dientes, te dicen que eso es muy malo.
1 K 18
#9 Leon_Bocanegra
#5 hombre, es que partirle los dientes a un constitucionalista es fascismo según la derechusma de meneame.
1 K 20
#12 JanSolo
El problema es que no ha pagado lo que hizo lo suficientemente caro y no está bien reinsertado en la sociedad.
1 K 17
#19 Sobraoyjeta
He aquí el nivel de la policía española.

Este tipo de cosas, a los que somos demasiado morenos, a los que somos demasiado catalanes o los que somos demasiado vascos no nos sorprende lo más mínimo. Porque esta gente hacen y deshacen y son bienvenidos en los cuerpos policiales y en el ejercito por la gloria de España y a todo español de bien que no sea extremadamente comunista o "guarro" le está bien. Nos dirán que somos unos llorones y nosequé porque a ellos cuando se les escapa hablar en una lengua impura al oficial de turno no les reponden con una amenaza, pero a nosotros sí.
1 K 13
ansiet #18 ansiet
Juventudes Sozialistas lutxando kontra el fascismo siempre y cueste lo que cueste.
0 K 10
#20 Peter086
Los coágulos cerebrales son bastante más frecuentes de lo que se cree.
0 K 7
#24 k3ym4n
La legítima defensa en una forma legal existente , que se atengan a las consecuencias
0 K 6

menéame