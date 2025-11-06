Sánchez se queda ya sin margen para aprobar seis leyes imprescindibles para recibir fondos europeos pendientes

La formación independentista prevé votar en contra o presentar enmiendas a la totalidad a, al menos, media docena de las leyes que el Gobierno comprometió en llamados acuerdos operacionales con la Comisión Europea para recibir todos los pagos pendientes de los fondos que, actualmente, ascienden a más de 90.000 millones de los 163.000 millones previstos en total.