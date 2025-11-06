edición general
Sánchez se queda ya sin margen para aprobar seis leyes imprescindibles para recibir fondos europeos pendientes

La formación independentista prevé votar en contra o presentar enmiendas a la totalidad a, al menos, media docena de las leyes que el Gobierno comprometió en llamados acuerdos operacionales con la Comisión Europea para recibir todos los pagos pendientes de los fondos que, actualmente, ascienden a más de 90.000 millones de los 163.000 millones previstos en total.

#2 Almirantecaraculo
Ahora es cuando el inmundo pide altura de miras a la oposición por el bien del país y tender el brazo.
6 K 83
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Los patriotas evitaremos la entrada de dinero extranjero.
Para esto SI estamos.
Para esto y para asesinar.
2 K 28
Asimismov #15 Asimismov
#1 ¿Dinero extranjero?
Es dinero que nos devuelve la UE porque ya lo habíamos adelantado como contribución a la UE.
En cualquier caso ¿qué se espera de Junts, sino obstrucción como Pepé y √0×?
¡Si son lo mismo!
0 K 12
TonyStark #11 TonyStark
#_3 tengo dudas si votarte por insultos directos o por incitación al odio
1 K 23
Magog #7 Magog
Adelanto electoral
Gana otra vez pero esta vez no necesita a Junts
La ley de amnistía queda invalidada por algún defectillo de mierda de esos y Junts se va a tomar por culo

Dejarme soñar!
1 K 14
alcama #8 alcama
#7 La última vez no ganó, sacó menos votos y diputados que el PP.
Solo mediante pactos de investidura pudo ser presidente ( incluso mintiendo a los españoles, como el caso de la amnistía). Pero ser presidente no es lo mismo que gobernar
1 K 13
Dene #9 Dene
Incluso aunque se convoquen elecciones, no habría tiempo para cerrar un nuevo parlamento y aprobar esas leyes..
Lo de Junts es para echarlos al mar con un ancla al cuello
0 K 12
TonyStark #13 TonyStark
#_8 estás para encerrar...
0 K 11
alcama #3 alcama
Cualquier Gobierno normal, no dirigido por un psicópata, convocaría elecciones.
8 K -4
manzitor #4 manzitor
#3 Si calificas de psicópata a PS, como calificarás el día te gobierne un fanático de verdad?. Hay términos que no deberíamos usar tan a la ligera.
6 K 66
alcama #5 alcama
#4 Sin llorar, por favor
1 K 13
Asimismov #14 Asimismov *
#4 ¡Que pregunta más tonta!
¿Cómo quieres que califiquemos a un presidente del gobierno que sea psicópata y de derechas?
Pues como siempre: ¡Caudillo!
0 K 12
#6 VFR
#3 No puede, sabe que si las pierde le juzgarán y lo enviarán a la casa común o se tendrá que exiliar
0 K 7
TonyStark #12 TonyStark
#6 hay que ver la de chorradas que hay que leer por aquí últimamente, habéis salido de burbuja o de forocoches?
1 K 23
founds #10 founds
#3 yo pienso lo mismo, pero luego pienso que podemos caer de la sartén y es aún peor
0 K 7

