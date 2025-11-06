Sánchez se queda ya sin margen para aprobar seis leyes imprescindibles para recibir fondos europeos pendientes

La formación independentista prevé votar en contra o presentar enmiendas a la totalidad a, al menos, media docena de las leyes que el Gobierno comprometió en llamados acuerdos operacionales con la Comisión Europea para recibir todos los pagos pendientes de los fondos que, actualmente, ascienden a más de 90.000 millones de los 163.000 millones previstos en total.
| etiquetas: fondos europeos , sánchez , leyes
Para esto SI estamos.
Para esto y para asesinar.
Es dinero que nos devuelve la UE porque ya lo habíamos adelantado como contribución a la UE.
En cualquier caso ¿qué se espera de Junts, sino obstrucción como Pepé y √0×?
¡Si son lo mismo!
Gana otra vez pero esta vez no necesita a Junts
La ley de amnistía queda invalidada por algún defectillo de mierda de esos y Junts se va a tomar por culo
Dejarme soñar!
Solo mediante pactos de investidura pudo ser presidente ( incluso mintiendo a los españoles, como el caso de la amnistía). Pero ser presidente no es lo mismo que gobernar
Lo de Junts es para echarlos al mar con un ancla al cuello
¿Cómo quieres que califiquemos a un presidente del gobierno que sea psicópata y de derechas?
Pues como siempre: ¡Caudillo!