Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot, abusada durante años por su marido

Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot, abusada durante años por su marido

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil y se puede otorgar a personas extranjeras. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impondrá este martes a Gisèle Pelicot la encomienda de la orden del mérito civil, han informado a RTVE fuentes del Ejecutivo. Su caso sacudió a Francia en 2022 después de conocerse que su marido hacía años que la drogaba para violarla, además de haber invitado a más de 70 desconocidos a su casa para que abusaran de ellas.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Pssssssssssss. ¿Que relación tiene con España? Ninguna? Autopropaganda.
15 K 135
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Otros le dan la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EE.UU. por ser el “faro del mundo libre”, con todo lo malo y muy malo que se puede decir de ese país que nada decente ha aportado al mundo. Si tengo que escoger, por supuesto que prefiero dárselo a esta mujer, sin duda ninguna. Al menos no es un gesto miserable y ruin.
5 K 79
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Eso es peor, claro está. Pero puedo criticar a los dos. :-O
1 K 18
MIrahigos #12 MIrahigos *
#4 #8

El falso dilema (o falsa dicotomía) es una falacia lógica que presenta solo dos opciones extremas como únicas alternativas, ignorando otras posibilidades intermedias o soluciones alternativas. Se utiliza a menudo como táctica de manipulación para forzar una elección, comúnmente bajo la estructura "o lo uno o lo otro".

Características clave: Reduce situaciones complejas a una visión simplista de "blanco o negro".

Estrategia: Se basa en presentar una opción como…   » ver todo el comentario
0 K 11
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#12 "Hacedme casito"

El típico tipo que no tiene nada decente que aportar pero quiere llamar la atención de alguna manera.
0 K 15
josde #8 josde
#2 Es mejor dárselo a esa mujer que ha sufrido tanto que darselo a Milei, esa es la diferencia.
2 K 52
Mesto #10 Mesto
#8 No, con Milei se pueden abrir relaciones internacionales que beneficien a la comunidad. Esto es solo postureo.

Esa es la diferencia.
0 K 7
Supercinexin #1 Supercinexin
Un gran gesto.
1 K 39
Sawyer76 #11 Sawyer76
¿Mérito civil? ¿el mérito de haber sido violada? Ningún sentido. Como ya han dicho, propaganda y demagogia.
2 K 33
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
...seguid sembrando :popcorn: por merito asin de repenete...el chaval aquel de Adamuz...pero no pasa nada, cuando venga el tiempo de cosechar ya diran que ha pachacho?? :popcorn:
1 K 21
Torrezzno #9 Torrezzno
Complejo de salvador. No es egocéntrico el colega ni nada
0 K 19
#7 luckyy
A ver si reconoce también la labor de Irene Montero despues de haberla dejado sola a los pies de los caballos fachatogas.
0 K 11
earthboy #5 earthboy *
A Nacho Vidal creo que no se la dieron.
Ni el Nobel de medicina.

El chaval le daba a todo.
0 K 10

