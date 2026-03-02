Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot, abusada durante años por su marido

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil y se puede otorgar a personas extranjeras. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impondrá este martes a Gisèle Pelicot la encomienda de la orden del mérito civil, han informado a RTVE fuentes del Ejecutivo. Su caso sacudió a Francia en 2022 después de conocerse que su marido hacía años que la drogaba para violarla, además de haber invitado a más de 70 desconocidos a su casa para que abusaran de ellas.
| etiquetas: encomienda , orden , merito , civil , sanchez , impondra , giséle , pelicot
El falso dilema (o falsa dicotomía) es una falacia lógica que presenta solo dos opciones extremas como únicas alternativas, ignorando otras posibilidades intermedias o soluciones alternativas. Se utiliza a menudo como táctica de manipulación para forzar una elección, comúnmente bajo la estructura "o lo uno o lo otro".
Características clave: Reduce situaciones complejas a una visión simplista de "blanco o negro".
Estrategia: Se basa en presentar una opción como… » ver todo el comentario
El típico tipo que no tiene nada decente que aportar pero quiere llamar la atención de alguna manera.
Esa es la diferencia.
caballosfachatogas.
Ni el Nobel de medicina.
El chaval le daba a todo.