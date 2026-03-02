Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot, abusada durante años por su marido

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil y se puede otorgar a personas extranjeras. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impondrá este martes a Gisèle Pelicot la encomienda de la orden del mérito civil, han informado a RTVE fuentes del Ejecutivo. Su caso sacudió a Francia en 2022 después de conocerse que su marido hacía años que la drogaba para violarla, además de haber invitado a más de 70 desconocidos a su casa para que abusaran de ellas.