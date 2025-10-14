Sánchez e Illa pactan con Junts y ERC salvar las centrales nucleares catalanas mientras cierra Almaraz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los partidos separatistas catalanes un acuerdo energético que permitirá a Cataluña ganar competencias en materia de gestión eléctrica. El pacto llega tras meses de negociaciones con Junts y ERC, pese a su discurso antinuclear, han suavizado su postura ante la preocupación por la pérdida de competitividad y empleo en las comarcas donde operan las centrales. Las tres plantas catalanas generan el 60% de la electricidad frente al 20% del resto del territorio.
Noticias como estas falsan el discurso hipócrita de que las nucleares se cierran por haber terminado su vida útil, la vida útil de las centrales nucleares se amplía con las revisiones y reformas que sean oportunas, se hace así en todo el mundo.
Porque los operadores, entre otras cosas, piden para mantenerlas abiertas que el Estado les garantice un precio mínimo de venta para su producción porque no pueden competir con las renovables.
Y si a un particular le fastidia pagar más por la electricidad imagínate a una fundición o una factoría.
A las renovables tienen previsto ayudarlas por que su rentabilidad está en entredicho dadas las muchas horas en las que hay exceso de producción:
Especialmente de noche y durante el invierno.
y mareomotriz
Ah, que lo tuyo es un relato de ficción. Haber empezado por ahí.
y sobretodo si la comparamos con la nuclear y todo lo que precisa para funcionar y para tratar sus residuos durante cientos de años.
Quién necesita de las evidencias cuando te tenemos a ti ...
Cómo vender una noticia de un partido de derechas que beneficia a las grandes empresas eléctricas?
Di que lo hace la isssssssssssssssssquierda y que es para beneficio de los catalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaneeeeeeeeeeeeeees (leer con voz de fantasma dando miedo, que estamos casi en Halloween).
Seguro que esta frase significa una cosa concreta, pero me pregunto cual.