Sánchez e Illa pactan con Junts y ERC salvar las centrales nucleares catalanas mientras cierra Almaraz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los partidos separatistas catalanes un acuerdo energético que permitirá a Cataluña ganar competencias en materia de gestión eléctrica. El pacto llega tras meses de negociaciones con Junts y ERC, pese a su discurso antinuclear, han suavizado su postura ante la preocupación por la pérdida de competitividad y empleo en las comarcas donde operan las centrales. Las tres plantas catalanas generan el 60% de la electricidad frente al 20% del resto del territorio.