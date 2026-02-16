edición general
Sánchez anuncia que el fondo soberano financiará la construcción de 15.000 viviendas al año

El vehículo inversor, denominado España crece, pretende movilizar 23.000 millones de euros para inmuebles a través del ICO

Pero antes o despues de las 100.000 que prometio en su campaña? O seran como las 100k que acaba de prometer la tarada de montero?
Pues nada, en tres o cuatro décadas solucionado el problema de la vivienda. :palm:
Pues tendrán que ser grandecitas para meter a 33 de los nuevos regularizados en cada vivienda.
...si, luego pasa lo que pasa, y las casas magicamente son adjudicadas a los de siempre, y sobre todo en pueblos pequeños y medianos deberia crearse algun organismo super especial y secreto para la delacion de esta gente, que no esta en los altos cargos, sino a pie de calle como los cabronias de alicante (creo)...aunque parezca paradojico, la cosa tiene que ir de forma inmisericorde de abajo hacia arriba.
Pues yo no quiero que el dinero de mis impuestos vaya a financiar pelotazos de constructores y chanchullos varios. Ni me parece justo construir vivienda para 4 y sortearla, que siempre habrá gente necesitada que se queda fuera mientras a 4 afortunados se les soluciona la vida. Eso no es justicia social ni progreso. El problema de la vivienda se soluciona con regulación y legislando, prohibiendo la compra a extranjeros y empresas, y prohibiendo la tenencia masiva de pisos, o aumentando impuestos a partir de la 4a ó 5a vivienda, etc.
7 años van ya y las cosas siguen sonando a futuro.

Nunca un "hemos terminado 15.000 viviendas", "tenemos en construcción 80.000", etc... etc...

Siempre puta mierda de promesas.
La distracción de las quince o mil viviendas.
