Sánchez anuncia que los CEO de las redes sociales se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos ilegales

Sánchez anuncia que los CEO de las redes sociales se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos ilegales

Pedro Sánchez abre un nuevo frente de batalla contra la desinformación que campa a sus anchas en las redes sociales. El Gobierno aprobará la semana que viene un paquete legislativo para endurecer las reglas contra las plataformas digitales que amplían la difusión de contenidos falsos que están dando, además, alas al crecimiento de la ultraderecha a nivel global. El Gobierno quiere ser pionero en ese combate y aprobará el próximo martes una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenid

#2 josejon
Pero que esa ley se aplique también a la prensa.papel y a las cadenas TV.
#3 Anfiarao
#2 no dejemos fuera a fedeguico
#4 Feindesland
Seguro que va a encarcelar a Musk.

Fijo.

xD xD
#6 roca
#4 Fijo y Feijo jajaj
#1 Apotropeo
Los " contenidos ilegales" lo serán en una determinada ubicación geográfica, que en otro sitio puede ser legal.
Esto tiene difícil encaje en sistemas de difusión mundial, pero es muy fácil de saltar con cualquier VPN.
#5 kreator
Es más, el perro te va a morder personalmente si usas twitter.... Está muy muy bien que atajen la desinformación, venga de donde venga, especialmente deberían mirar qué pasa con telahinco y antonia3, elinmundo y ondacerdo, los de las COPAS... si es que no acabo con la lista.
#9 Gry
Venga, todos a preguntarle a Grok públicamente en X por instrucciones para ver fútbol pirata. A ver quién puede más, Musk o LaLiga. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
#7 VFR
Ilegales lo determina un juez o él? juez de que país si es una red mundial?
#10 VFR
La difamación es contenido ilícito? Es mnm una red social? como la respuesta sea sí se tendrán que poner serios
#8 CharlesBrowson
Es bien pero tarde y sobre todo corto, muy corto
