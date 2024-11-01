Sánchez anuncia que los CEO de las redes sociales se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos ilegales

Pedro Sánchez abre un nuevo frente de batalla contra la desinformación que campa a sus anchas en las redes sociales. El Gobierno aprobará la semana que viene un paquete legislativo para endurecer las reglas contra las plataformas digitales que amplían la difusión de contenidos falsos que están dando, además, alas al crecimiento de la ultraderecha a nivel global. El Gobierno quiere ser pionero en ese combate y aprobará el próximo martes una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenid