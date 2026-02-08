Sanae Takaichi arrasa en las urnas, consolidando un nuevo rumbo político para Japón

Sanae Takaichi, conservadora de 64 años, irrumpió hace 4 meses como primera mujer primera ministra de Japón, con un estilo personalista que conquistó a los jóvenes. Su coalición PLD arrasó en elecciones anticipadas: supermayoría con >310 escaños en Cámara Baja, recuperando control tras escándalos. Apoyo juvenil récord por su narrativa de seguridad, anti-inmigración y orden en un país estancado. Avanzará en estímulos económicos (suspender IVA alimentos, invertir en tech), defensa militar, revisión constitucional pacifista y alianza con Trump.
| etiquetas: elecciones , japón