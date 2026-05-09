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San Blas, el narcobarrio sin ley con 130 apuñalados y 2 muertos este año: "Estamos peor que en la época de la heroína"
[Visible en modo lectura]
La Delegación del Gobierno aumentará entre un 8% y un 10% la plantilla policial en San Blas-Canillejas tras una reunión marcada por el choque entre administraciones.
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violencia
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madrid
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apuñalamientos
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#2
Supercinexin
El Gobierno debería decir la verdad: esto es responsabilidad plena de Carapolla y su gestión de mierda, consistente principalmente y muy orgullosamente en no hacer NADA, como buenos derechistas y liberatas.
www.meneame.net/m/Artículos/sobre-mayor-exigencia-votante-izquierdas
El Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, no están para ir a resolver los problemas particulares de una barriada en nosequé ciudad de España, un país enorme con más de 8,000…
» ver todo el comentario
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#3
pepel
#2
Cuidado, juega al futbolpelotazo y al baloncesto, además de zancadillear 100& al Gobierno Central.
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#4
camvalf
#2
Eso es mentira, carapolla almeida si que esta haciendo cosas por los barrios, esta imponiendo la ORA por todo Madrid y así sus amiguitos recaudan mas y y donan mas al partido...
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#8
pax0r
#2
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9938
gaceta.es/espana/el-gobierno-de-sanchez-destina-mas-de-52-millones-a-c
El Gobierno de Izquierdas destinando 5M de euros a combatir la corrupción en Mozambique.
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#10
Supercinexin
#8
Y el de derechas de San Blas a viajes de Ayuso a América a traerse evangelistas y más fachas.
Si es que hay que quereros así. Rapidito has ido a traer manzanas, a ver si decías alguna chorrada que "me dejase mal" o algo, ¿verdad? Anda, anda.
Disfruta de lo narcovotado.
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#13
pax0r
#10
no hombre como dejarte mal con un argumento tan elaborado
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#1
Magog
*
San Blas vuelve a ser San Blas (pero sin la Canci) y eso no es nada bueno.
Las fcse tienen que ponerse las pilas....
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#7
Glidingdemon
#1
la canci, eso estaba en la calle Alcalá, metro el carmen.
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8
#11
reivaj01
#7
En san Blas estaba la sala Argentina que después cambió de nombre a Canciller 2
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#14
josde
#1
San Blas siempre ha sido eso desde casi finales del siglo pasado, fue famoso aquello del burro en un ascensor o el de una juerga con hoguera incluida en el salón con piso de parquet, aparte de los traficantes y navajeros que hay
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#6
Glidingdemon
Joder con la Colau la que está liando.
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#9
Supercinexin
#6
Aquí eso no toca. Aquí los derechistas te dirán que Gobierno Central culpable, Ministro dimisión. El discurso, con los fachas, va cambiando según quién gobierne y dónde.
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#5
Pitchford
Cámaras y detectores de armas blancas. Y legalizar las drogas de una vez.
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#12
DDJ
Podrá ser el alcalde de Madrid pero a Almeida lo que le preocupa es que todo vaya bien en Salamanca
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#15
fremen11
Cómo está Warcelona.......
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#16
CharlesBrowson
eso no es de un dia para otro, habra tiempo mirando para otro lado, muchos eh eh eh cuando llegaba la policia, ahora a llorar...a la lloreria y que dejen actuar a las FSE
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menéame
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www.meneame.net/m/Artículos/sobre-mayor-exigencia-votante-izquierdas
El Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, no están para ir a resolver los problemas particulares de una barriada en nosequé ciudad de España, un país enorme con más de 8,000… » ver todo el comentario
gaceta.es/espana/el-gobierno-de-sanchez-destina-mas-de-52-millones-a-c
El Gobierno de Izquierdas destinando 5M de euros a combatir la corrupción en Mozambique.
Si es que hay que quereros así. Rapidito has ido a traer manzanas, a ver si decías alguna chorrada que "me dejase mal" o algo, ¿verdad? Anda, anda.
Disfruta de lo narcovotado.
Las fcse tienen que ponerse las pilas....