Sam Altman quiere que pagues ChatGPT con un contador: "Como la electricidad o el agua"

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha planteado una visión ambiciosa para el futuro de la inteligencia artificial: convertirla en un suministro básico comparable a la electricidad, el agua o el gas. Durante una intervención en un foro de infraestructuras en EEUU, el directivo explicó cómo imagina un modelo en el que los usuarios paguen la IA según el consumo que hagan.