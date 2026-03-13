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Sam Altman quiere que pagues ChatGPT con un contador: "Como la electricidad o el agua"

Sam Altman quiere que pagues ChatGPT con un contador: "Como la electricidad o el agua"

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha planteado una visión ambiciosa para el futuro de la inteligencia artificial: convertirla en un suministro básico comparable a la electricidad, el agua o el gas. Durante una intervención en un foro de infraestructuras en EEUU, el directivo explicó cómo imagina un modelo en el que los usuarios paguen la IA según el consumo que hagan.

| etiquetas: chatgpt , sam altman , openai
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Se puede meter su chat GPT por el orto.

No pienso pagar ni un puto céntimo por absolutamente ninguna mierda de IA.
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Supercinexin #1 Supercinexin
La IA era "gratis" mientras necesitaban desarrollarla y ahora váis a saber todos lo que es pasar por caja pero a base de bien.
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#9 Setis
#1 De aquí a 1 o 2 años van a vender una cajita con un chip de inferencia con deepseek u otra parecida. La enchufas en tu casa y ya no pagas contador.

Mientras eso ocurre, Rick Beato (un músico, no un genio de la informática) te explica cómo poner la IA en tu ordenador:

www.youtube.com/watch?v=YTLnnoZPALI
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Dakaira #12 Dakaira
#1 yo no!!!!
Me parece una puta mierda y lo mantengo.
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tul #13 tul
#1 cuando las subs a los servicios de ia dejen de estar subvencionados se acabo lo que se daba.
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Gry #6 Gry
Para empresas puede valer pero los particulares van a preferir una tarifa fija a que les pueda llegar una factura de 100.000 € porque su hijo se haya pasado una tarde pidiéndole a ChatGpt videos de Bob Esponja.
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pepel #3 pepel
Y si no te conectas es gratis.
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cosmonauta #10 cosmonauta
#8 Para mi, es como si me hablan de Nokia o Terra-Lycos, pero con los tiempos acelerados. Hace unos meses, chatgpt era mi referencia. Hoy lo uso para las búsquedas basura que no quiero que Claude sepa de mi.
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cosmonauta #5 cosmonauta
¿Todavía existe chatgpt?
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#8 rystan
#5 Dicen que le queda poco, pero siempre pueden hacer ingeniería financiera.
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#14 Troll_hunter
ya no saben cómo lo van a monetizar que se tienen que inventar un mercado entero artificial, absolutamente en contra.
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Fisionboy #11 Fisionboy
Sam, bonito, que pague el Pentágono.
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Tertuliano_equidistante #18 Tertuliano_equidistante
Como la telefonía… que acabó en una tarifa plana. Si ya está todo inventado…
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#4 hrundil
Las empresas puede, pero la gente se está acostumbrando a tener IA gratis. Va ser difícil hacerles pagar en cash
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#16 chocoleches
Y qué son los tokens entonces?
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#7 rystan
No pienso pagar ni un céntimo por un alucinador robotizado.
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#15 Nuisaint
Te crean una necesidad de la nada y luego te cobran por ella, como la droga. Así que lo mejor es no usarla
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Dasmandr #17 Dasmandr
A diferencia de ahora, que no cobran. Claro.
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