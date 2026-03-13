Sam Altman quiere que pagues ChatGPT con un contador: "Como la electricidad o el agua"

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha planteado una visión ambiciosa para el futuro de la inteligencia artificial: convertirla en un suministro básico comparable a la electricidad, el agua o el gas. Durante una intervención en un foro de infraestructuras en EEUU, el directivo explicó cómo imagina un modelo en el que los usuarios paguen la IA según el consumo que hagan.
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No pienso pagar ni un puto céntimo por absolutamente ninguna mierda de IA.
Mientras eso ocurre, Rick Beato (un músico, no un genio de la informática) te explica cómo poner la IA en tu ordenador:
www.youtube.com/watch?v=YTLnnoZPALI
Me parece una puta mierda y lo mantengo.