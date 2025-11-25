edición general
Las sábanas no deberían cambiarse cada mes ni cada dos semanas: un experto revela cada cuánto tienes que hacerlo

El dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista en higiene del sueño del Hospital Clínico de Barcelona recomienda cambiar las sábanas una vez a la semana para mantener a raya alérgenos y microorganismos que pueden irritar la piel o afectar a la respiración, incluso aunque la ropa de cama no desprenda olor. En casos de alergias, asma o piel especialmente sensible, este intervalo debería reducirse a cada 3 o 4 días, ya que la acumulación de polvo y ácaros es mucho más rápida.

#1 Suleiman
Mejor cada día, o cada 6 horas. Pides fiesta para lavar la ropa si hace falta.....
3
#20 Barriales
#1 te lo dice por tu bien.
0
yoma #8 yoma
Quieren que se laven las sábanas con más frecuencia de lo que se duchan algunos. xD xD xD
1
devilinside #19 devilinside
#17 Llevo dieciocho años con pareja estable, ni recuerdo lo que es darle mucho uso a las sábanas
1
eldet #14 eldet
ah, pero se cambian?
1
#13 poxemita
Acumulación de polvo, dicen.
0
devilinside #16 devilinside
#12 ¿El siguiente? ¿De jueves a jueves?
0
mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#16 Si les das mucho uso, incinerarlas.
0
elsnons #18 elsnons
Hola buenos días, póngame una docena de calzoncillos .
Perdone señor querrá decir un paquete de siete .
Como un paquete de siete ?
Si hombre , mire , lunes , martes, miércoles….
No hombre no, lo mío es enero, febrero, marzo …..
0
haprendiz #7 haprendiz *
Consejo patrocinado por Bosque Verde.

PD: Lo más sostenible es lavarlas con cada uso, puestos a decir tontás.... Gensanta. Estos "ejpertos" nos llevan de cabeza al colapso, pero eso sí, tendremos las sábanas siempre limpias y con olor a suavizante. :wall:
0
silencer #9 silencer
♫ Dale la vuelta conmigo al colchon...
...Para que no se vea el manchón! ♫

www.youtube.com/watch?v=heJhPiuX8bE
0
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Depende del uso.
0
devilinside #4 devilinside
#2 Cuando era soltero (y no meneante), las cambiaba todos los jueves antes de salir de casa.
0
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#4 Aaaaaaahhh, sábado, Sabadete...
2
devilinside #10 devilinside *
#5 Y los baños limpios, también fundamental. El resto de la casa daba un poco igual. Mi finde empezaba el jueves, y siempre he sido optimista
0
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#10 En la uni en León también terminaba el jueves.
0
kreepie #6 kreepie
Mucho se habla de cambiarlas por ácaros y poco por los squirts. ¿Hay algún estudio que diga a cuántos squirts son saludables en las sábanas?
0
#15 malditopendejo
#6 depende si duermes con pijama o en pelotas
0
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Llamadme guarro pero de toda la vida una vez al mes como mucho y porque en verano hace falta
0
obmultimedia #11 obmultimedia
#3 la ropa de cama ( sabana, bajera y cubre almohada) se lava cada semana sea invierno o verano.
2

