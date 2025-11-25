Las sábanas no deberían cambiarse cada mes ni cada dos semanas: un experto revela cada cuánto tienes que hacerlo

El dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista en higiene del sueño del Hospital Clínico de Barcelona recomienda cambiar las sábanas una vez a la semana para mantener a raya alérgenos y microorganismos que pueden irritar la piel o afectar a la respiración, incluso aunque la ropa de cama no desprenda olor. En casos de alergias, asma o piel especialmente sensible, este intervalo debería reducirse a cada 3 o 4 días, ya que la acumulación de polvo y ácaros es mucho más rápida.
Perdone señor querrá decir un paquete de siete .
Como un paquete de siete ?
Si hombre , mire , lunes , martes, miércoles….
No hombre no, lo mío es enero, febrero, marzo …..
PD: Lo más sostenible es lavarlas con cada uso, puestos a decir tontás.... Gensanta. Estos "ejpertos" nos llevan de cabeza al colapso, pero eso sí, tendremos las sábanas siempre limpias y con olor a suavizante.
...Para que no se vea el manchón! ♫
