Rusia tapa agujeros en el Ejército contratando a estudiantes

Las autoridades rusas han estado haciendo campaña entre los estudiantes de todo el país, instándoles a firmar contratos con el Ministerio de Defensa para la guerra contra Ucrania. La campaña se desarrolla en universidades y colegios desde finales de 2025. El sitio web de investigación en lengua rusa 'Important Stories', especializado en investigaciones, señala que toda la propaganda es "conforme a la metodología del Ministerio de Defensa ruso" y "se está ofreciendo a los estudiantes un contrato de un año para servir en las nuevas tropas de

Spirito #2 Spirito
¡Ah! Pero si los de la Camarilla Yanquineja me dijeron que en Rusia secuestraban a palos a los jóvenes e incluso los ataban a farolas. :roll:
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 depende del color de piel :troll:  media
#9 Dav3n *
#4 Siempre dispuesto a hacer el ridículo, eh?

Quieres que juguemos a poner videos de secuestr.. digo de reclutamientos en Ucrania? Porque eso sí es real y hay a patadas.

Lleváis años diciendo que reclutaban a la fuerza en Rusia cuando sabemos que allí son voluntarios y reservistas. Salvo algunos delincuentes, como pasaba en Wagner, ahí todos estaban dispuestos (si eres reservista deberías estarlo, obvio).

Entonces, te pongo los vídeos? Hay miles de ellos en internet...

En fin, no se puede…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#9 xD xD zipi y zape

No se cuanto os deben pagar para escribir tanto tocho propagandístico
Está claro que repartir en Glovo en Barcelona no sale a cuenta..

Como siempre, Rusia va sobrada, puede pagar millones a sus soldados y ya estamos en 2026

A ver qué nos contáis en 2027
Aluflipas #1 Aluflipas
"...un contrato de un año para servir en las nuevas tropas de sistemas no tripulados, tomarse un año sabático, servir como operador de UAV lejos de la línea del frente, recibir pagos multimillonarios y volver pronto a sus estudios con un posible traslado a una plaza presupuestaria"."

Estas condiciones me parece que son más excusas y en cualquier momento los mandan al frente.
Spirito #6 Spirito *
#1 Rusia no tiene ningún problema de reclutamiento. Primero por cantidad de población.

Segundo porque les pagan muy muy bien y los indemnizan aún mejor, además de beneficios sociales.

Lo cual no se puede decir de Ucrania, que incluso se niega a recibir los cadáveres para no pagar indemnización.

Es que Zelenski y sus secuaces necesitan mucho mucho dinero (de los europeos) para su corrupción.
wachington #8 wachington
#6 Muy aconsejable ver "Mr nobody against Putin".

Bueno, quizás no, no vaya a ser que veamos cosas que contradigan nuestra película.
Duke00 #12 Duke00
#1 Son engaños, los operadores de drones están en el frente a tiro de la artillería y de los operadores de drones Ucranianos. De hecho son objetivos preferentes.
NATOstrófico #7 NATOstrófico
Las fuentes del artículo son principalmenteas Grigory Sverdlin, fundador del proyecto "Ir al bosque" (una organización crítica del reclutamiento), el analista Aleksandar Djokic, y el sitio de investigación "Important Stories". Es decir, son en su mayoría contrarias al reclutamiento ( y hasta posiblemente financiadas por Europa, que ya hemos visto algún caso), sin que se incluya ninguna perspectiva oficial del gobierno ruso ni del Ministerio de Defensa.

Los datos concretos…   » ver todo el comentario
#10 Dav3n *
#7 Lo que no te contarán estos medios es como la ha liado EEUU en Irán y como nos vamos a ir a la puta mierda en breve.

Es súper curioso, porque cuando pete saldrán todos raudos a informar y a dar consejos sobre cómo tragar la mierda que han tapado hasta un minuto antes.
Apotropeo #3 Apotropeo
Si tienen que tapar agujeros en Rusia, que llamen a Rocco Siffredi
:troll:
El_pofesional #5 El_pofesional
Por contra, esto jamás pasaría en USA, por lo que es totalmente necesario hacer este artículo y en absoluto es propaganda.

www.youtube.com/watch?v=C8-Yslv4PME
