Rusia tapa agujeros en el Ejército contratando a estudiantes

Las autoridades rusas han estado haciendo campaña entre los estudiantes de todo el país, instándoles a firmar contratos con el Ministerio de Defensa para la guerra contra Ucrania. La campaña se desarrolla en universidades y colegios desde finales de 2025. El sitio web de investigación en lengua rusa 'Important Stories', especializado en investigaciones, señala que toda la propaganda es "conforme a la metodología del Ministerio de Defensa ruso" y "se está ofreciendo a los estudiantes un contrato de un año para servir en las nuevas tropas de