Rusia lanza 520 drones y misiles contra Ucrania antes de la reunión de paz en EE.UU

Rusia disparó unos 450 drones y 70 misiles contra Ucrania durante la noche en uno de los mayores ataques de la guerra en curso, según declaró el martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, poco antes de que los representantes de ambos países asistieran a unas conversaciones en Abu Dhabi con la mediación de Estados Unidos. El asalto aéreo tuvo como objetivo al menos cinco regiones y se centró en la red eléctrica de Ucrania como parte de la campaña de Moscú para negar a la población civil electricidad, calefacción y agua corriente durante