Rusia lanza 520 drones y misiles contra Ucrania antes de la reunión de paz en EE.UU

Rusia disparó unos 450 drones y 70 misiles contra Ucrania durante la noche en uno de los mayores ataques de la guerra en curso, según declaró el martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, poco antes de que los representantes de ambos países asistieran a unas conversaciones en Abu Dhabi con la mediación de Estados Unidos. El asalto aéreo tuvo como objetivo al menos cinco regiones y se centró en la red eléctrica de Ucrania como parte de la campaña de Moscú para negar a la población civil electricidad, calefacción y agua corriente durante

#1 VFR
Los rusos haciendo cosas de rusos
9
Peka #3 Peka
#1 Imagino que los Ucranianos están haciendo lo mismo donde puedan, antes de una negociación tienes que presionar para que la otra parte firme lo que tu quieres.

Tu comentario no tiene sentido.
5
#5 VFR
#3 Imagina, que por imaginación no sea
1
Peka #15 Peka
#5 Pues son unos malos estrategas y negociadores.
0
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#3 los Ucranianos se estan defendiendo de un invasion . Igual que los Gazaties. ;)
2
#9 Dav3n
#6 Igualito, oiga, seguro que Nuland también estuvo en Gaza organizando una revolución de colores y fijo, 100% comprobado, que la OTAN está en el ajo enviando miles de millones en armamento y para farlopa.

Sois un meme xD
3
Don_Pixote #18 Don_Pixote
#9 yo seré un meme

Tu eres……. ( dale a la imaginación)
0
#29 Dav3n
#18 Debería ofenderme? Que a ti te ofenda la verdad no implica que a mi me vayan a ofender las pataletas de un payo que se cree las trolas oficiales y niega lo evidente.

El simple hecho de recordar que llamasteis putinista a culaquiera que dijera que Ucrania no podía ganar ya debería darte vergüenza, a mí me la da, pero ajena.

Eso sí, tu odio me nutre :troll:
0
Peka #14 Peka
#6 Claro. ¿Acaso lo dudas?

¿Y que tiene que ver eso con lo que digo? Si tu estas negociando tienes que presionar, lo mismo pasa en una empresa cuando negocias un convenio, que inicias una huelga para negociar.
0
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#14 y también bombardeo a las familias de los jefes
:-D

Vaya comparación
0
Peka #19 Peka
#17 Puedes comparar cosas diferentes. Osti que nivel, esto se aprende en primaria.:palm:
0
Don_Pixote #21 Don_Pixote
#19 Si, tambien puede ser como ir a cagar en casa de los padres de tu novia, no tener papel y usar la toalla.
Un tono muy agresivo, y desaconsejable , cuando quieres la paz
0
platypu #12 platypu *
#3 Tu comentario es asqueroso y mas sabiendo que rusia esta intensificando los ataques masivos a toda la infraestructura electrica en pleno invierno. Cosa que es un crimen de guerra
2
Peka #20 Peka *
#12 Osti, estas muy perdido, soy antimilitarista y es criminal desde el que dispara hasta el que crea la bala.

Dicho esto, claro que es un crimen. ¿Que tiene que ver con lo que digo? En serio, hay que terminar primaria para aprender a leer y comprender.
1
platypu #23 platypu
#20 Si, antimilitarista y prorruso por lo que he visto en tu perfil
1
Peka #27 Peka
#23 xD Entiendo que eres pro nazi entonces.

En serio, los que no sabeIs hacer comentarios sin atacar dais mucha penita.

El Dombas ya estaba controlado por Rusia, la población no quiere ser ucraniana, eso es asi. Invadir y atacar Ucrania es una barbaridad, lo mismo que hacerlo en Palestina.

Pero opinar eso no te convierte en Pro Putin, que es lo que es, ni en Islamista radical.

Pero bueno, si no sabes discutir, termina la cosa aqui.
0
Suigetsu #22 Suigetsu
#12 Pero tu entiendes lo que lees? No ha justificado nada, simplemente ha contado como funcionan las cosas en una negociación de paz de dos países quw están en guerra.
1
platypu #25 platypu
#22 Todos sus comentarios son justificando a Rusia, igual que tu, ya podeis volveros al grupo de telegram
1
Peka #28 Peka
#22 Ya te lo digo yo, no entiende, lee palabras e interpreta lo que quiere. Por lo que veo en su perfil es un PP o VOX y no le da para mas, no pierdas tiempo, al ignore.
0
ochoceros #13 ochoceros
#1 ¿Crees que el año que viene le quiten a los yankis el premio Nobel de la Paz?
0
antesdarle #2 antesdarle
“se centró en la red eléctrica de Ucrania como parte de la campaña de Moscú para negar a la población civil electricidad, calefacción y agua corriente durante el invierno” Rusia es un estado criminal
7
Peka #7 Peka
#2 Todos los estados en las guerras son criminales, unos mas que otros, pero todos lo son.

Tendriamos que tener mas democracia, un organismo internacional que decida y terminar sometiendo a votación por el pueblo todas las decisiones.

Las guerras son un sin sentido, no gana el que tiene razón.
1
#11 Dav3n
#_8 Pregúntate por qué no fueron hace años y lo hacen ahora.

No, no es porque no tuvieran misiles, evidentemente.
1
#4 j-light
¿Sabemos si Ucrania ha hecho algo para romper el alto el fuego? Si no lo ha hecho, mal por Rusia. Si Ucrania ha hecho algo, pues nada, lo propio de romper un alto el fuego.

Por otro lado, saludos a todos los que decían que Rusia no tenía ni para zapatos. Es curioso que, para estar arruinada y no tener nada, se supere en cada ataque.

Solo espero que esto acabe lo antes posible.
2
#10 Dav3n
#4 No ha habido alto el fuego alguno, es más propaganda de Trump que otra cosa.

La realidad es que Rusia está destruyendo lo que le interesa, para porque le interesa parar y vuelve a atacar cuando hacen las reparaciones.

Objetivos. Y no se va a llegar a ningún acuerdo de paz porque Zelensky no tiene intención de aceptar la rendición, le importa un huevo que muera hasta el último ucraniano.
4
Feindesland #16 Feindesland
Seguro que no lo hacen porque no quieren.
0
#8 pozz
Han ido a por las calefacciones de los barrios, para sembrar el maximo terror posible a los civiles. Ucrania deberia dejar sin luz a toda la Rusia occidental, destruir toda la infraestructura energetica rusa.
1
mamoncete #24 mamoncete
#8 Si pudieran ya lo habrían hecho
1
#26 pozz
#24 Pueden hacerlo, tienen capacidad de sobra, pero por misterios de la vida, no lo hacen. :palm:
0

