edición general
6 meneos
23 clics
Rusia despliega en Bielorrusia su misil hipersónico 'Oreshnik'

Rusia despliega en Bielorrusia su misil hipersónico 'Oreshnik'

El Gobierno de Bielorrusia ha publicado este martes un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciara que el sistema se encontraba ya en el país europeo, aliado de Moscú.

| etiquetas: biolorrusia , rusia , internacional , tension , armamento
5 1 1 K 59 actualidad
4 comentarios
5 1 1 K 59 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Rusia tuvo que invadir Ucrania porque era intolerable que la OTAN desplegara misiles nucleares a sólo unos minutos de vuelo de Moscú*!
También Zazis de MNM: ¡Vivan los Oreshnik! ¡Rusia tiene misiles nucleares a sólo unos minutos de vuelo de Berín, París, y Londres! ¡Jodeos, putos europedos! ¡Heil Hit... perdón, Putin!


* Cuales eran esos misiles y de donde iban a salir es un misterio que los Zazis de MNM no han conseguido desvelar después de casi cuatro años.
1 K 22
powernergia #4 powernergia
La carrera típica que nunca gana nadie.

Gracias EEUU.
0 K 11
Alakrán_ #2 Alakrán_
Mira, si al final son los misiles nucleares rusos los que se acercan a la OTAN, y no al revés.
0 K 10
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Esto no son provocaciones :popcorn: :popcorn:

Lo hacen para proteger a los rusoparlantes en Bielorrusia
0 K 8

menéame