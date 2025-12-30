El Gobierno de Bielorrusia ha publicado este martes un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciara que el sistema se encontraba ya en el país europeo, aliado de Moscú.
También Zazis de MNM: ¡Vivan los Oreshnik! ¡Rusia tiene misiles nucleares a sólo unos minutos de vuelo de Berín, París, y Londres! ¡Jodeos, putos europedos! ¡Heil Hit... perdón, Putin!
* Cuales eran esos misiles y de donde iban a salir es un misterio que los Zazis de MNM no han conseguido desvelar después de casi cuatro años.
Gracias EEUU.
Lo hacen para proteger a los rusoparlantes en Bielorrusia