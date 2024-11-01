edición general
Rusia desarrolla una nueva tecnología para tener energía ilimitada

Está construyendo una tecnología que no solo da electricidad, también resuelve el problemas de los residuos.
Proryv (El Avance) y tiene como objetivo construir un sistema de energía que casi no dependa de recursos externos. Ha sido la puesta en marcha de la primera de las tres grandes instalaciones que componen el proyecto. La verdadera revolución no es el reactor, sino el sistema PDEC completo, que opera de forma interconectada. Gracias a este diseño se puede reprocesar allí mismo el combustible usado para crear nuevo combustible.

jonolulu #1 jonolulu *
Parece algo similar al MOX nuclear, y sospecho que tiene inconvenientes similares.

Y eso de "ilimitada"... pues bueno
Aergon #5 Aergon
#1 Por ahora parece que solo consume energía porque está en la fase de fabricar el combustible que prevén usar mas adelante.
Hasta que construyan ese reactor, supuestamente capáz de generar mas electricidad que la consumida en conseguir su combustible no pondría demasiadas esperanzas en esta tecnología.
GEP_Gun #4 GEP_Gun
#1 "La pieza más innovadora de todo el sistema es el combustible llamado MNUP (Mixed Nitride Uranium-Plutonium)"
si, bastante similar. no lo termina de desarrollar porque solamente enfatizan las bondades del nuevo combustible y vende que es altamente reciclable, de ahi lo de "ilimitada" y por eso el articulo esta cogido con pinzas porque no dice los inconvenientes pero coincido en que seran similares
Macadam #2 Macadam
Se ha filtrado el sistema  media
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
La peña deberia volver a barchillerato y que le expliquen lo del movil perpetuo
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
#3 El nokia 3510.

Ya me voy.
