Rusia desarrolla una nueva tecnología para tener energía ilimitada

Está construyendo una tecnología que no solo da electricidad, también resuelve el problemas de los residuos.
Proryv (El Avance) y tiene como objetivo construir un sistema de energía que casi no dependa de recursos externos. Ha sido la puesta en marcha de la primera de las tres grandes instalaciones que componen el proyecto. La verdadera revolución no es el reactor, sino el sistema PDEC completo, que opera de forma interconectada. Gracias a este diseño se puede reprocesar allí mismo el combustible usado para crear nuevo combustible.
| etiquetas: rusia , proryv , brest-od-300 , pdec
Y eso de "ilimitada"... pues bueno
Hasta que construyan ese reactor, supuestamente capáz de generar mas electricidad que la consumida en conseguir su combustible no pondría demasiadas esperanzas en esta tecnología.
si, bastante similar. no lo termina de desarrollar porque solamente enfatizan las bondades del nuevo combustible y vende que es altamente reciclable, de ahi lo de "ilimitada" y por eso el articulo esta cogido con pinzas porque no dice los inconvenientes pero coincido en que seran similares
