Rusia considerará como intervención el despliegue de tropas e instalaciones militares occidentales en Ucrania

El despliegue de tropas o instalaciones militares de Occidente en territorio ucraniano será considerado por Moscú como una intervención, expresó este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova. La vocera comentó la declaración de intenciones sobre garantías de seguridad para Kiev acordada en París por la 'coalición de voluntarios' y dijo que el documento está "muy lejos de una solución pacífica". "Está orientado no al logro de una paz y una seguridad sólidas, sino a la continuación de la militarización,

pitercio #2 pitercio
No va a haber OTAN en Ukrania si no es en guerra con Rusia. Siendo la razón por la que Rusia lanzó la invasión ¿va a aceptar ahora lo contrario? Esta peña instigada por UK y Francia sólo quieren mantener la lucrativa maquinaria de guerra y la ruina económica de toda Europa.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Ucrania no puede estar más militarizada de lo que lo está, en movilización total durante cuatro años.

Y tiene huevos que los que han invadido Ucrania 3 veces en 8 años hablen de paz, si son los que han provocado la guerra.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Van a entrenar y coger experiencia , como las norcoreanas :troll:
Fj_Bs #5 Fj_Bs
será considerado por Moscú como una intervención... ahora se dan cuenta ? si eso existe desde el principio por dios
#1 Kuruñes3.0
RuZia nos importa una mierda lo que considere. Que vaya a decirle algo al corsario Trump, si tiene pelotas (que no las tiene). Solo sabe dar lanzada a moro muerto.
