Rusia considerará como intervención el despliegue de tropas e instalaciones militares occidentales en Ucrania

El despliegue de tropas o instalaciones militares de Occidente en territorio ucraniano será considerado por Moscú como una intervención, expresó este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova. La vocera comentó la declaración de intenciones sobre garantías de seguridad para Kiev acordada en París por la 'coalición de voluntarios' y dijo que el documento está "muy lejos de una solución pacífica". "Está orientado no al logro de una paz y una seguridad sólidas, sino a la continuación de la militarización,