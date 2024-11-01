edición general
16 meneos
19 clics
Rusia comete "crímenes de guerra" al "rusificar" niños ucranianos para "borrar su identidad" | Público

Rusia comete "crímenes de guerra" al "rusificar" niños ucranianos para "borrar su identidad" | Público

Gylfadóttir subrayó que "cualquier ser humano normal entiende lo profundamente equivocado que es robar a los niños de otros, quitarles su identidad y prohibirles hablar su propia lengua", lo que catalogó como "crímenes de guerra evidentes".

| etiquetas: rusia , secuestra , niños , crímenes , guerra
13 3 2 K 117 actualidad
14 comentarios
13 3 2 K 117 actualidad
ehizabai #8 ehizabai
Como cuando todo un ministro del gobierno dijo que había que españolizar a los niños catalanes.
1 K 21
Arlekino #14 Arlekino
#8 o como hace China con los tibetanos
0 K 9
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Fascista y criminal Putin
1 K 15
frankiegth #2 frankiegth *
Tengo serias dudas sobre este tema. Para empezar la propia guerra ya me parece un "crimen de guerra".
0 K 13
#12 BoosterFelix
#11 Que no, que estoy diciendo que no podemos permitir la desaparición de los pobres porque si desaparecen entonces los ricos dejarán de ser ricos, porque no habrá gente mas pobres que ellos, y porque tendrán que trabajar para vivir. Estoy defendiendo a los ricos de la misma forma que tú.
0 K 9
#1 BoosterFelix
Un día de estos tengo que presentar a este tío a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista, monárquica y parental que causan esa pobreza y precariedad.
0 K 9
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#1 Absolutamente, alter kamerad. La Judería Internacional proueve su capitalismo y liberalismo para forzar a los ciudadanos sanos y productivos a mantener vivos a parásitos indeseables, y así debilitar la raza. Ya es hora de volver a la eugenesia y la esterilización forzada de indeseables. El Reich no puede permitirse cargar a los hombros de la parte productiva del país a millones de bocas inútiles Heil Hitler! :troll:
0 K 6
#7 BoosterFelix
#5 Nada de eso, el monstruo de spaguetis volador me libre.

Debemos tener en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.
0 K 9
suppiluliuma #11 suppiluliuma
#7 ¡Exacto, alter kamerad! La esterilización de indeseables, unido a la adquisición de recursos gracias a la expansión en el Este, y el descenso de población de las razas inferiores, nos permitirá crear una era de abundancia para la Raza Aria. ¡El Führer nos enseña el camino! :troll:
0 K 6
#10 Kuruñes3.0
Imposibol, descalificar no es violensia!
0 K 7
FatherKarras #4 FatherKarras
Lo que está haciendo Rusia es rescatar a niños de la zona de combate, salvando su existencia, dándoles motivos para resistir, combatir y poniéndolos del lado correcto de la historia.
Y después están los niños al oeste del Dniéper, que me temo van a correr una lamentable suerte gracias a sus nazísimos educadores y al mundo libre y democrático.

Y point ball, queridos.
3 K 2
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#4 Exacto, como la ilustre organización Lebensborn, o los abnegados trabajadores que salvaron a miles de niños portadores del gen rojo de un destino peor que la muerte, organizando su adopción por familias de buena estirpe en España y Argentina. Sólo los rojos, ateos y masones son capaces de chillar como cochinos ante semejantes actos de abnegación. ¡Arriba España! :troll:
1 K 19
FatherKarras #9 FatherKarras
#6 Mira, gracias, no conocía eso de Lebensborn. Por lo que leo, su objetivo era expandir la raza aria, la cual debía convertirse en la raza prevaleciente en buena parte de Europa. Los nazis siempre queriendo expandirse, que es lo suyo.

Rusia actúa más bien para preservar sus valores, su gente, su lengua, sus fronteras. Vamos, lo que le gustaría hacer a la parte de Europa que conoce lo que es la dignidad.
1 K 7
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#9 Mira, gracias, no conocía eso de Lebensborn. Por lo que leo, su objetivo era expandir la raza aria, la cual debía convertirse en la raza prevaleciente en buena parte de Europa. Los nazis siempre queriendo expandirse, que es lo suyo.

A diferencia de los rusos, que sólo andan conquistando a sus vecinos para defenderse. Se han convertido en el país más grande del planeta tierra sin expandirse. :roll:

Y secuestrar niños para germanizarlos no es algo que Lebensborn hicera. ¡Claro…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame