Rusia comete "crímenes de guerra" al "rusificar" niños ucranianos para "borrar su identidad" | Público

Gylfadóttir subrayó que "cualquier ser humano normal entiende lo profundamente equivocado que es robar a los niños de otros, quitarles su identidad y prohibirles hablar su propia lengua", lo que catalogó como "crímenes de guerra evidentes".
Debemos tener en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.
Y después están los niños al oeste del Dniéper, que me temo van a correr una lamentable suerte gracias a sus nazísimos educadores y al mundo libre y democrático.
Y point ball, queridos.
Rusia actúa más bien para preservar sus valores, su gente, su lengua, sus fronteras. Vamos, lo que le gustaría hacer a la parte de Europa que conoce lo que es la dignidad.
A diferencia de los rusos, que sólo andan conquistando a sus vecinos para defenderse. Se han convertido en el país más grande del planeta tierra sin expandirse.
Y secuestrar niños para germanizarlos no es algo que Lebensborn hicera. ¡Claro… » ver todo el comentario