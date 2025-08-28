edición general
7 meneos
9 clics

Rusia bombardea Kiev y mueren al menos 18 personas

Un bombardeo de misiles y drones rusos que duró varias horas mató al menos a 18 personas en la capital de Ucrania, entre ellas cuatro niños, en la madrugada del jueves

| etiquetas: ucrania , putin , bombardeo , civiles , niños , ue
6 1 0 K 93 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 93 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Todos drogadictos homosexuales. Fijo.

Valiente tetranutra el Putin.
1 K 28
luiggi #5 luiggi
De madrugada para que todas las familias estén durmiendo y dificultar que puedan refugiarse. 4 niños ukronazis neutralizados y 50 niños más impactados.

Repetid conmigo. Rusia no ataca civiles!

Ahora ya es el momento por el que pagan. Hay que tumbar este tipo de noticias. Qué no lleguen a portada, camaradas
1 K 28
zentropia #3 zentropia *
Y de aquellos que quejaban fuertemente de los 5 civiles muertos por la voladura de un puente por parte de Ucrania no oiras ni mu.
Pero ni mu.
1 K 22
luiggi #6 luiggi
#3 Puedes publicar la noticia. De hecho me extraña enormemente que no lo hicieras y que está no llegara a portada.
0 K 9
frankiegth #8 frankiegth *
#3 #6. Intentar hacer distinción entre "buenos y malos" en este conflicto implica caminar sobre una cuerda floja.  media
0 K 12
#2 veratus_62d669b4227f8
Matar a civiles inocentes es una puta barbaridad y mas si son niños lo hagan los sionistas o los rusos. Los Ucranianos de a pie estan sufriendo ya demasiado.
1 K 16
frankiegth #4 frankiegth *
#2. Los ucranianos de a pie están también sufriendo las cada día más cuestionables decisiones de sus dirigentes. Pareciera que el "instinto de conservación" de los estados tenga vendido, o pendiente de vender, el bienestar de todos sus ciudadanos. La tela de las banderas no debería tener ningún valor respecto a la sangre siempre inutilmente derramada.
0 K 12
NATOstrófico #7 NATOstrófico
Es gracioso poner en el buscador "18 muerto Kiev" y encontrar noticias en portada de medios que silencian y blanquean los asesinatos Sionistas en PALESTINA.

Supongo que en esta ocasión " según fuentes ucranianas" será cierto. Lamentable la muerte de civiles
1 K 12

menéame