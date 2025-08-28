·
7
meneos
9
clics
Rusia bombardea Kiev y mueren al menos 18 personas
Un bombardeo de misiles y drones rusos que duró varias horas mató al menos a 18 personas en la capital de Ucrania, entre ellas cuatro niños, en la madrugada del jueves
|
etiquetas
:
ucrania
,
putin
,
bombardeo
,
civiles
,
niños
,
ue
#1
Pertinax
*
Todos drogadictos homosexuales. Fijo.
Valiente tetranutra el Putin.
1
K
28
#5
luiggi
De madrugada para que todas las familias estén durmiendo y dificultar que puedan refugiarse. 4 niños ukronazis neutralizados y 50 niños más impactados.
Repetid conmigo. Rusia no ataca civiles!
Ahora ya es el momento por el que pagan. Hay que tumbar este tipo de noticias. Qué no lleguen a portada, camaradas
1
K
28
#3
zentropia
*
Y de aquellos que quejaban fuertemente de los 5 civiles muertos por la voladura de un puente por parte de Ucrania no oiras ni mu.
Pero ni mu.
1
K
22
#6
luiggi
#3
Puedes publicar la noticia. De hecho me extraña enormemente que no lo hicieras y que está no llegara a portada.
0
K
9
#8
frankiegth
*
#3
#6
. Intentar hacer distinción entre "buenos y malos"
en este
conflicto implica caminar sobre una cuerda floja.
0
K
12
#2
veratus_62d669b4227f8
Matar a civiles inocentes es una puta barbaridad y mas si son niños lo hagan los sionistas o los rusos. Los Ucranianos de a pie estan sufriendo ya demasiado.
1
K
16
#4
frankiegth
*
#2
. Los ucranianos de a pie están
también
sufriendo las cada día más cuestionables decisiones de sus dirigentes. Pareciera que el "
instinto de conservación
" de los estados tenga vendido, o pendiente de vender, el bienestar de todos sus ciudadanos. La tela de las banderas no debería tener ningún valor respecto a la sangre siempre inutilmente derramada.
0
K
12
#7
NATOstrófico
Es gracioso poner en el buscador "18 muerto Kiev" y encontrar noticias en portada de medios que silencian y blanquean los asesinatos Sionistas en PALESTINA.
Supongo que en esta ocasión " según fuentes ucranianas" será cierto. Lamentable la muerte de civiles
1
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
