edición general
10 meneos
12 clics
Rufián no tira la toalla: "Tengo cero apoyo político, pero tengo apoyo popular"

Rufián no tira la toalla: "Tengo cero apoyo político, pero tengo apoyo popular"

Rufián ha asumido que su iniciativa ha topado con las direcciones de la mayoría de partidos, pero ha asegurado que está dispuesto a no tirar la toalla. "Tengo cero apoyo político, pero tengo apoyo popular; representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán o independentista". Ha sostenido que las formaciones "soberanistas, nacionalistas, autodeterministas e independentistas" deben dejar de situar el centro de gravedad en Madrid para construir una iniciativa propia: "Tenemos que dejar que se lidere desde aquí y liderar algo nosotros".

| etiquetas: rufian , izquierdas
8 2 0 K 102 actualidad
12 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
#3 tierramar
Le van a poner palos en las ruedas, pero que persista. Y el secreto está en lo qué el dice: hay que centrarse en las personas, para lo cuál, hay que partir de lo local o regional, dadas las diferencias necesidades y diferentes identidades que existen entre territorios, y que hay que respetar para que la población se sienta apelada, y no manejada desde Madrid.
3 K 50
Ishkar #8 Ishkar
#3 Con un poco de suerte podemos tener un efecto Mamdani con Rufián y desatascar la tubería de la izquierda que lleva tiempo atascada
0 K 10
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#3 todo lo que sea incomodar en sus asientos a los poderes fácticos, merece todo el apoyo.
Ojalá una dupla Rufián/Delgado...
0 K 10
ewok #4 ewok
Al final, eso es lo que se hace por lógica electoral en las Europeas, por ser circunscripción única (cosa que no pasa en Bélgica y otros Estados miembro de la UE).

Ahora la situación de demagogia y locura internacional de la derecha y ultraderecha, que nos va a vender a todos como les dejemos, debería hacernos ver alguna fórmula distinta.
1 K 22
#7 tierramar
Y que no se pierda en lo que los partidos digan o enreden, porque a la gente nos importa un rabano las declaraciones de los politicos. Por eso, la gente se va descolgando de la politica, porque sienten que sólo se ocupan de los partidos y no se enteran de lo que la gente piensa
0 K 15
Rayder #6 Rayder
Es cierto.
0 K 10
Juanjolo #1 Juanjolo
No hay nada peor que un tonto con iniciativa
0 K 8
platypu #5 platypu
#1 Si yo ganara mas de 130000 euros anuales tambien tendria la misma iniciativa. Siendo el lider, cobrara mucho mas
0 K 9
falcoblau. #10 falcoblau. *
#1 Te repites más que un loro: "Rufián es un tonto con iniciativa. No hay nada peor que un tonto con iniciativa y en su partido lo saben"
iniciativa no sé.... pero tú, originalidad cero y obsesión con Rufian 100%
0 K 6
este_no_es_eltraba #2 este_no_es_eltraba *
La izquierda está tan jodida y tan perdida que en lugar de hacer propuestas para ganar a la clase obrera y mejorar sus condiciones materiales, tienen que que hacer estás tretas para obtener más escaños, por qué de otro modo no crecen....y aún así tengo mis dudas de que saquen más escaños si van todos juntos.

Cuando algo así sucede, es que están perdidos del todo. No tienen solución.
0 K 8
falcoblau. #11 falcoblau.
#2 Por el simple hecho del sistema electoral de la ley d'hondt, más escaños obtendrian (otra cosa es como luego repartirian estos escaños entre los representantes de los diferentes partidos)
0 K 6
falcoblau. #12 falcoblau.
Otra cosa no.... pero lo que es seguro, es que en política Rufian no deja indiferente a nadie!
0 K 6

menéame