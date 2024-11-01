Rufián no tira la toalla: "Tengo cero apoyo político, pero tengo apoyo popular"

Rufián ha asumido que su iniciativa ha topado con las direcciones de la mayoría de partidos, pero ha asegurado que está dispuesto a no tirar la toalla. "Tengo cero apoyo político, pero tengo apoyo popular; representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán o independentista". Ha sostenido que las formaciones "soberanistas, nacionalistas, autodeterministas e independentistas" deben dejar de situar el centro de gravedad en Madrid para construir una iniciativa propia: "Tenemos que dejar que se lidere desde aquí y liderar algo nosotros".