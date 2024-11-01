·
5
meneos
17
clics
Rufián y Delgado piden "orden y método" para acabar con "la moda de ser facha": "No queremos ilusionar, sino ganar"
Rufián, durante el acto, ha planteado la pregunta clave: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo nos presentemos por separado en el mismo sitio?"
|
etiquetas
:
rufián
,
elecciones
4
1
1
K
35
actualidad
16 comentarios
4
1
1
K
35
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Rembrandt
#8
llevo ya mucho por aquí, ya me tiene en el ignore
1
K
29
#2
Shuquel
Habrá comunidades donde solo debería presentarse un partido, Galicia BNG, Euskadi Bildu, Aragon La Chunta, Cataluña ERC, Comunidad de Valencia Compromis, Madrid Más Madrid...
1
K
21
#15
Battlestar
#2
Y para las generales, ¿Qué se haría?
Se presenta solo Sumar que ahora mismo es la mayoritaria? ¿De verdad alguien se cree que Bildu o ERC renunciarían a presentarse a las generales?
0
K
13
#4
DonNadieSoy
Monica García o Yolanda Díaz, son las que van a tumbar cualquier acuerdo, ya tienen experiencia.
1
K
16
#1
YSiguesLeyendo
*
egos on fire! ése es el único método que quiere Yoli y cía. nada de primarias y esas cosas democráticas. y así va a seguir
"La discusión real es el cómo, lo demás es filosofar. Qué sentido tiene 14 izqueirdas en el mismo territorio compitiendo por migajas, ¿quién va a dar el paso a renunciar? Porque va de eso, de renunciar. O nos juntamos todos, o vamos al suelo", ha enmarcado Rufián como la esencia principal de una cita que no es más que el principio de lo que está por venir.
0
K
14
#3
Rembrandt
#1
¿tienes que soltar tu comentario en 1 a todo correr aunque no tengas nada que decir... para pillar karma? .. es muy muy cutre
5
K
66
#8
Leon_Bocanegra
#3
ala, otro que va al ignore
0
K
11
#12
ombresaco
¿De verdad 14? O es casualidad o por aquí nos leen más de lo que nos creemos. Aunque esté mal citarse a uno mismo:
meneame.net/story/izquierda-reduciria-perdidas-solo-6-escanos-prospera
0
K
12
#11
Arkhan
#10
Los problemas no se solucionan pero se han arreglado cosas y se ha mantenido atado en corto al PSOE para que ciertas cosas no fueran a peor.
Es decir, si no pueden gobernar en solitario con un peso importante en la coalición podrían salir más cosas.
0
K
11
#14
toroquemado
*
#11
O sea ¿pides otros 4 años más con esta situación? ¿Más precariedad? ¿Más concentración de la riqueza? ¿Más gasto militar? ¿Infraestructuras más deficientes? ¿Más control de las comunicaciones?
0
K
6
#16
malditopendejo
#14
però entonces, propones un plan de máximos? Porque con eso vas a acojonar al personal...
Con derogar la ley mordaza y condicionar un poco el capitalismo de burdel que tenemos me daba con un canto en los dientes.
Ya no aspiro a más...
0
K
7
#13
Sariel
#10
Patatas traigo...
No te dé miedo, del infierno se puede salir
0
K
9
#6
ernovation
"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo nos presentemos por separado en el mismo sitio?"
Tiene mucho sentido. Esto facilita la victoria de la derecha, que es para lo que realmente trabajan estos, lo sepan o no.
Lo que yo puedo observar más de cerca son los indpendentistas catalanes que están siempre peleados unos con otros. Esto lo hacen los infiltrados cuyo único objetivo es promover la fragmentación.
0
K
7
#5
toroquemado
Bueno, si descartan a los "yolandeses" que están apoltronados en el gobierno, a Irene Montero y a Belarra, y
se comprometen a no estar en un gobierno del PSOE y tienen un programa social de verdad
, pues tendrán mi voto.
0
K
6
#7
Sariel
#5
Suenas a falsedad. No, los vetos son el demonio. Y si ya empiezas vetando, muy cerca estás de él.
0
K
9
#10
toroquemado
#7
2 legislaturas sin dar cuentas. Siguen en sus cargos y entre otras cosas han permitido subir el gasto miliatar (incluido los cerca de 200 euros de sueldo mensual a los militares -que no lo veo mal-), pero el gasto social cada vez va a menos, y, los problemas laborales y sociales no se solucionan. Los ricos españoles cada vez más ricos, y los demás, cada vez más precarios...
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
