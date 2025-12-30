edición general
2 meneos
14 clics

Rowan Atkinson (Mr. Bean) logra el nº 1 en Netflix a sus 70 años: “Sigue siendo tan divertido como siempre”

La comedia navideña ‘El hombre contra el bebé’ ha superado a ‘Stranger Things’ en su primera semana, prueba de la vigencia del humor físico que coronó al actor de ‘Mr. Bean’. la serie se ha colocado como la más vista en Netflix en todo el mundo en la semana del estreno, pese a coincidir con la nueva remesa de episodios de Stranger Things, buque insignia de la plataforma. Un triunfo para Atkinson, que en la tercera edad sigue sumando éxitos a su dilatada carrera y que demuestra que, por mucho que pasen los años, el humor de resbalones y tortazos

| etiquetas: rowan atkinson , mr. bean , netflix , series , humor
2 0 1 K 20 actualidad
3 comentarios
2 0 1 K 20 actualidad
Lutin #1 Lutin
A mí este tío me causa sarpullidos cada vez que lo veo, es un humor de lo más idiota, dónde quedaron humoristas de verdad y no este meapilas engreído.
1 K 17
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Me la puse por curiosidad y casposo es poco el humor ese ( y mira que Mr.Bean me gustaba), entiendo donde se ha ido la audiencia de Telecinco :-D
1 K 15
ACEC #3 ACEC *
Pues a mi me.pareció una peli tonta de navidad para pasar el rato. No se llevará el Oscar pero cumple su función en el nicho que le toca. Las últimas de S.Segura no son mejores. Eso si, el bebé CGI da yuyu.
0 K 11

menéame