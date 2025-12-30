Rowan Atkinson (Mr. Bean) logra el nº 1 en Netflix a sus 70 años: “Sigue siendo tan divertido como siempre”

La comedia navideña ‘El hombre contra el bebé’ ha superado a ‘Stranger Things’ en su primera semana, prueba de la vigencia del humor físico que coronó al actor de ‘Mr. Bean’. la serie se ha colocado como la más vista en Netflix en todo el mundo en la semana del estreno, pese a coincidir con la nueva remesa de episodios de Stranger Things, buque insignia de la plataforma. Un triunfo para Atkinson, que en la tercera edad sigue sumando éxitos a su dilatada carrera y que demuestra que, por mucho que pasen los años, el humor de resbalones y tortazos