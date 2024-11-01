edición general
3 meneos
33 clics
Por qué Roma murió y China sobrevivió: las lecciones del imperio (Ing)

Por qué Roma murió y China sobrevivió: las lecciones del imperio (Ing)  

Por qué Roma murió y China sobrevivió: las lecciones del imperio ¿Por qué desapareció el Imperio romano mientras que China se reconstruyó repetidamente de sus cenizas? Este vídeo explora el fascinante paralelismo entre las dos mayores potencias del mundo antiguo. Nos sumergimos en la «crisis del siglo III», la destitución del último emperador romano por Odoacro y por qué la narrativa de la «putrefacción interna» sigue acechando a las superpotencias modernas de hoy en día. Descubra cómo el antiguo concepto del «mandato del cielo» ha evolucionad

| etiquetas: china , roma , decadencia , imperios
2 1 0 K 28 cultura
11 comentarios
2 1 0 K 28 cultura
Comentarios destacados:    
jm22381 #1 jm22381
Roma era un Imperio... pero China es una civilización.
6 K 75
#4 okeil
#1 Pues también tenían emperador, no se yo ...
0 K 10
#6 soberao *
#1 Y lo de que dividieron el Mediterráneo en distintos estados teocráticos para así dividir el imperio en distintas religiones en guerra entre ellas, para que nunca el mar Mediterráneo sirviera de union entre distintas culturas como en la antigüedad.
0 K 17
Huginn #7 Huginn
#1 ¿Cómo que Roma no era una civilización? :shit: :shit:
0 K 12
jm22381 #9 jm22381
#7 Roma ERA una civilización... pero al romperse como imperio su civilización se fragmentó. China a pesar de sus cambios de dinastías, gobiernos o sistemas político ES una civilización todavía.
0 K 19
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#9 La civilización occidental perdura; con toda su base latina
0 K 7
#5 tierramar *
Los chinos aprenden de la historia, Occidente no. Los enemigos que hacen caer a los imperios no están fuera sino dentro: corrupcion interna, desapego de los gobernantes respecto a las necesidades de la población, desatención en los desastres (España), invasiones.... Occidente está en la fase de decadencia. China esta en la primera fase de florecimiento y poderio. Viendo el video se entiende lo importante que es perseguir y castigar severamente la corrupción
1 K 31
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Sobrevivió ahora convertida en dictadura de mierda
2 K 26
eltxoa #10 eltxoa
Es una comparación un poco rara. Algo más equivalente sería comparar china con la cultura greco-romana hasta el dia de hoy pasando por el imperio romano pero también el imperio español y portugués. China no es algo monolito a través de 5000 mil años.
0 K 11
#2 Queiron
Porque cuando el viejo régimen entró en decadencia abrazó la teoría sociopolítica con mayor claridad conceptual de la Era Contemporánea. Y de eso mimbres teóricos estos puentes y vías y academias y universidades y desarrollo tecnológico. Siguiente pregunta.
0 K 10

menéame