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Roban los datos personales y bancarios de un millón de socios de los gimnasios Basic-Fit

Roban los datos personales y bancarios de un millón de socios de los gimnasios Basic-Fit

La sustracción afecta a clientes de la cadena en España, Francia, Alemania y Países Bajos e incluye datos de identificación, números de cuenta y sobre las membresías y visitas a los centros deportivos

| etiquetas: basic fit , hackeo , lpd
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6 comentarios
16 3 1 K 177 actualidad
#2 Pitchford
Todo la legislación de protección de datos que la eliminen ya, que no hace falta, por lo menos para los datos básicos.. Que los publiquen en una página web oficial y así con el DNI nos ahorramos tener que dar más datos a nadie..
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Wachoski #1 Wachoski *
Con tanto robo,... Lo bueno es que dentro de poco, nuestro info ya no valdrá nada
2 K 28
smilo #4 smilo
De esta me he librado :-D
1 K 23
ronko #6 ronko
#4 Otra excusa más para no ir al gimnasio. xD
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#3 mcfgdbbn3
Los gimnasios "de barrio" no suelen recoger tantos datos. :roll:

Ahora solo queda ver si ha sido un empleado descontento o que había una puerta trasera en el sistema.
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#5 gadish
#3 di encuentras un gimnasio 24/7 grande, con cursos gratuitos por 30€/mes me avisas.
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menéame