edición general
3 meneos
47 clics
Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

La reacción cerebral ante los ritmos electrónicos es objeto de interés tanto en la ciencia como en la cultura popular. Existen indicios crecientes de que determinados patrones musicales influyen en el estado mental de los oyentes y modifican las conexiones neuronales. Un reciente estudio ofrece datos experimentales que ayudan a comprender cómo la exposición a señales acústicas repetitivas puede inducir sensaciones de unidad y transformaciones en la conciencia individual y colectiva.

| etiquetas: cerebro , música electrónica , mente conciencia
3 0 0 K 38 ciencia
3 comentarios
3 0 0 K 38 ciencia
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Chachi, unos pocos miles de años de investigación para descubrir lo que ya sabíamos. Los ritmos rituales de percusión y voz está a la base del 90% de las culturas que desarrollaron la música en todos los continentes. Por momentos parecería que al ser humano le mola más montar una buena fiesta que una matanza... :roll:
6 K 61
elTieso #3 elTieso
#1 a saber si los de Atapuerca se comían a los niños en el Neolítico al ritmo de los tambores, no saquemos conclusiones precipitadas sobre las fiestas www.meneame.net/story/desollados-descarnados-cocinados-misterio-vestig
2 K 27
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Solo hace falta mirar un concierto

www.youtube.com/watch?v=VpXMujb8u2c

Recomiendo ver el final cuando ellos mismos versionan su tema de metal con instrumentos a techno. Ojo al público!
1 K 11

menéame