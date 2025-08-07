Desollados, descarnados y cocinados: el misterio de los vestigios de canibalismo hallados en Atapuerca

Un estudio, publicado en Scientific Reports, documenta un episodio de posible violencia y explica que "el canibalismo es uno de los comportamientos más complejos de interpretar". Los restos corresponden a al menos once individuos (incluyendo niños, adolescentes y adultos) que fueron desollados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y consumidos, según la evidencia identificada en los huesos.