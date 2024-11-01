Ridley Scott presenta las primeras imágenes de La constelación del perro, su película de ciencia ficción apocalíptica

Ridley Scott regresa este 2026 a uno de los géneros en los que ha demostrado ser un maestro, la ciencia ficción. Aunque The Dog Stars no es una película especialmente cargada de elementos de ciencia ficción si la comparamos con Alien, el octavo pasajero o Blade Runner, claro.
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No es que espere nada de una adaptación del senil de Scott pero si ya ni siquiera puede tener coherencia estetica pues.. una pena todo el mundo dice que es un buen libro.