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Ridley Scott presenta las primeras imágenes de La constelación del perro, su película de ciencia ficción apocalíptica

Ridley Scott presenta las primeras imágenes de La constelación del perro, su película de ciencia ficción apocalíptica

Ridley Scott regresa este 2026 a uno de los géneros en los que ha demostrado ser un maestro, la ciencia ficción. Aunque The Dog Stars no es una película especialmente cargada de elementos de ciencia ficción si la comparamos con Alien, el octavo pasajero o Blade Runner, claro.

| etiquetas: cine , ridley scott , peter heller , the dog stars
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3 comentarios
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skaworld #3 skaworld *
Siempre pense q su pelicula de ciencia ficcion apocaliptica mas significativa era Prometeus, donde en un futuro oscuro y gris la humanidad se vuelve gilipollas y hay Aliens pero lo que mas miedo da es que nada respeta las leyes de la fisica
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placeres #2 placeres
Las fotos parecen sacadas de alguna revista de moda, han manchado un poco ropa recién sacada de la caja y con eso el departamento de arte ha hecho el día... Una cosa es no querer un mundo gris y otra un pase encubierto de moda.

No es que espere nada de una adaptación del senil de Scott pero si ya ni siquiera puede tener coherencia estetica pues.. una pena todo el mundo dice que es un buen libro.
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SMaSeR #1 SMaSeR
Puto Sánchez
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menéame