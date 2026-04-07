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Richard Wrangham, antropólogo: “Los humanos nos domesticamos derrotando a los machos alfa del pasado”

Richard Wrangham, antropólogo: “Los humanos nos domesticamos derrotando a los machos alfa del pasado”

El profesor de antropología de Harvard, antiguo colega de Jane Goodall, reflexiona en su nuevo libro sobre la compleja relación del ser humano con la violencia

| etiquetas: chimpancés , alfa , violencia , wrangham
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