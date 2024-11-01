edición general
Los "rezos" antiaborto vuelven a Córdoba el día que el Gobierno anuncia estudiar zonas de seguridad

Por sexto año consecutivo, ultracatólicos se han organizado para sentarse junto a la clínica Gynetrisur durante toda la Cuaresma en un acción que no catalogan de "intimidación": "No nos dirigimos a las mujeres y ni las miramos, simplemente, rezamos".

#6 Almirantecaraculo
Pues mira, en estos tiempos que tanto se habla del niqab y el burka y su significado opresor, en el mismo decreto se podía incluir una cláusula que prohíba el rezo o acoso a estas clínicas, por el mismo motivo.
No sé supone que lo hacen para liberar a las mujeres de la opresión religiosa?
nopolar #8 nopolar
#6 Me gusta, extraer lo que dicen que hay de malo, hacerlo genérico. Algo así como que usar cualquier tipo de significación religiosa para hacer proselitismo, control, acoso o coacción sea considerada delito. :-D

Pero en el fondo su intención es que si que se pueda hacer todo eso pero solo los de una secta, no de las otras.
LaLaLari #10 LaLaLari
#6 La diferencia es que en España no hay mujeres con burka, pero meapilas de estas se ven a patadas.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Se puede ser entonces ser católico e ir a las iglesias a rezar para que el Estado deje de financiarlas?
Quel #2 Quel *
#1 No veo porque no. La calle es de todos.
Mientras no entorpezcas el paso de los que quieran entrar, deberías poder hablar con tu amigo imaginario donde quieras del espacio público.
Grymyrk #7 Grymyrk
#2 La calle es para circular.
manuelpepito #3 manuelpepito
Se juegan el tipo. Por una serie de desagradables historias tuve que ir con mi mujer a un sitio de estos. Había una tipa cerca de la puerta que no dijo nada pero que tenía panfletos de algo. No sé de qué mala manera hubiera reaccionado si me llega a decir algo, ya que nuestros ánimos no eran nada buenos.
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico *
#3 Son conscientes y por eso no apuran. Porque hace años alguna ostia ya se llevaron (Y no la de las que les gusta)
#5 Khanbaliq
Eso que dicen es absolutamente falso, basicamente, porque he visto con estos ojitos.

Está justo al lado de una oficina de Registro de la Junta de Andalucía y, al ir a registrar un documento, pude observar claramente como se dirigian a una mujer y a su pareja. Los mandaron a la mierda con cajas destempladas.
cocososo #9 cocososo
A la constitución le falta algún artículo y no es por descuido.
