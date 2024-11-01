Los "rezos" antiaborto vuelven a Córdoba el día que el Gobierno anuncia estudiar zonas de seguridad

Por sexto año consecutivo, ultracatólicos se han organizado para sentarse junto a la clínica Gynetrisur durante toda la Cuaresma en un acción que no catalogan de "intimidación": "No nos dirigimos a las mujeres y ni las miramos, simplemente, rezamos".
No sé supone que lo hacen para liberar a las mujeres de la opresión religiosa?
Pero en el fondo su intención es que si que se pueda hacer todo eso pero solo los de una secta, no de las otras.
Mientras no entorpezcas el paso de los que quieran entrar, deberías poder hablar con tu amigo imaginario donde quieras del espacio público.
Está justo al lado de una oficina de Registro de la Junta de Andalucía y, al ir a registrar un documento, pude observar claramente como se dirigian a una mujer y a su pareja. Los mandaron a la mierda con cajas destempladas.