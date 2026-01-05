edición general
3 meneos
7 clics
El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

Tras un año intenso repleto de polémicas por la publicación de sus memorias, el rey Juan Carlos deja a un lado lo negativo para celebrar su cumpleaños este lunes 5 de enero. La celebración familiar de los 88 años del rey emérito en Abu Dabi marcará este inicio de 2026 un nuevo reencuentro en la vida privada del rey emérito y su círculo cercano. La cita reunirá a buena parte de la familia directa, aunque persistirán notables ausencias y se producirá un debut significativo entre los asistentes, en un contexto marcado por recomendaciones...

| etiquetas: juan carlos , cumpleaños , 88 , abu dabi , sofía , felipe
2 1 0 K 35 actualidad
9 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Día de los reyes magos. Y tenemos al auténtico rey mago. Impune ante sus robos, fechorías, corrupciones y puterias disfrutando en un país de libertad, seguramente pagado por todos nosotros. Si eso no es ser mago, no sé lo que es.
3 K 60
#8 diablos_maiq
#1 y encima, en oriente
1 K 31
cocolisto #9 cocolisto
#8 Le podríamos llamar el nuevo Ali Baba y sus tropecientos ladrones.
1 K 30
Sinfonico #2 Sinfonico
Lejos de la reina Sofía y el rey Felipe pero con un nivel de vida alucinante pagado con niestro dinero
1 K 31
tul #3 tul
y todo pagado por vosotros
0 K 13
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
"Acompañado de las infantas y sus nietos" y de sus putillas, que es lo que le mantiene vivo.
0 K 10
#7 bizcobollo
Hay que asegurarse la herencia, que será jugosa.
0 K 7
Andreham #4 Andreham
¿Quién le ha pagado el viaje a las infantas y los nietos?
0 K 7
#5 candonga1
#4 Tú...

...y yo y ellos y vosotros...
1 K 39

menéame