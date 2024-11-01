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La revolución Tkachenko

En los pasados años 80 el baloncesto europeo cambió con la presencia en sus pistas del primer gran jugador de la historia de 2.20 de estatura

| etiquetas: tkachenko , urss , baloncesto , europa
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2 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Menudo bicho. Era inmenso y muy bueno como estratega de juego.
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menéame