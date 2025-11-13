edición general
Una reunión de la primera ministra a las 3 a. m. desata críticas en Japón

Sanae Takaichi suscitó reacciones negativas por obligar a su personal a laborar de madrugada en un país marcado por los estragos mortales del exceso de trabajo.

| etiquetas: japón , sanae takaichi , trabajo , reunión , madrugada , descanso
