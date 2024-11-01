Retiran en Sevilla a cinco hermanos menores por vivir en condiciones de "insalubridad extrema" en una casa donde se vendía droga

Los niños tienen entre 1 y 14 años y residían en Castilblanco de los Arroyos con su madre, que tiene antecedentes policiales y judiciales. Los cinco menores se encontraban en una situación de "grave riesgo y desprotección", toda vez que el domicilio era conocido en la zona como un punto habitual de venta de sustancias estupefacientes, según fuentes policiales. Además, los tres hermanos mayores tenían abiertos protocolos de absentismo escolar.