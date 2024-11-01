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Retiran en Sevilla a cinco hermanos menores por vivir en condiciones de "insalubridad extrema" en una casa donde se vendía droga

Retiran en Sevilla a cinco hermanos menores por vivir en condiciones de "insalubridad extrema" en una casa donde se vendía droga

Los niños tienen entre 1 y 14 años y residían en Castilblanco de los Arroyos con su madre, que tiene antecedentes policiales y judiciales. Los cinco menores se encontraban en una situación de "grave riesgo y desprotección", toda vez que el domicilio era conocido en la zona como un punto habitual de venta de sustancias estupefacientes, según fuentes policiales. Además, los tres hermanos mayores tenían abiertos protocolos de absentismo escolar.

| etiquetas: sevilla , libertad progenitora , aporofobia de los servicios sociales
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8 comentarios
6 2 1 K 68 actualidad
tusitala #3 tusitala *
#-1 Se quitan los hijos por que están viviendo en insalubridad extrema, no por ser pobres.
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
Ahora quién va a vender la droga.
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 Será por primos.
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Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
#_1 Félix ya sabemos que no te parece ético que los pobres tengan hijos, lo suyo sería dárselos a las monjas y que los vendan a opulentas familias de bien. Solo esperemos que no hereden la perversión de sus padres y que tener dos apellidos compuestos compense el gen rojo.
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#8 omega7767
más vale tarde que nunca.
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sotillo #2 sotillo
Hombre, no esperaba menos que poner a salvo a unos niños que no tienen culpa ninguna
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#1 BoosterFelix
Se está pidiendo prosperidad y desarrollo en un país en el que se considera muy ético que los pobres tengan hijos, y se considera también muy ético que las autoridades quiten a los pobres sus hijos.
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insulabarataria #6 insulabarataria *
#0 #1 microblogging en las etiquetas
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menéame