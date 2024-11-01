edición general
La respuesta de Xabier Fortes a David Alandete sobre las críticas a los periodistas de RTVE: "Bastante educado he sido"

"Nos dicen que nos van a destrozar con motosierras y lanzallamas, que somos una vergüenza, deshonestos, vendidos,...y tenemos que callar y bajar la cabeza. Ni siquiera podemos contestar, defendernos y desmentir con datos esas falsedades. Bastante educado he sido. Y por cierto, creo que no he perdido mis derechos constitucionales para defenderme a mí y a mis compañeros en la tribuna de un medio privado (no público) como ciudadano que soy. Por lo demás, buen día."

¡Ole ahí!
¿Quién es David Alandete?
A sus pies, don Xabier Fortes.
#3 Fue director adjunto de El País. En su momento le leía bastante cuando era corresponsal en Washington, pero ya se le notaba de qué pie cojeaba... ahora creo que está más cómodo con su verborrea en ABC, Cope y Telemadrid. Puede mimetizarse como un periodista serio e informado en política internacional, pero no está como para dar lecciones a nadie.
#2 Jodere
Buen repaso le ha dado, si señor.
0 K 5

