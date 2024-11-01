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Respuesta de Karoline Leavitt a la pregunta de "¿qué cree que quiso decir (Trump) con lo de que la civilización va a ser eliminada" [ENG]

Respuesta de Karoline Leavitt a la pregunta de "¿qué cree que quiso decir (Trump) con lo de que la civilización va a ser eliminada" [ENG]  

Karoline Leavitt: "Creo que fue una fuerte amenaza del presidente de EEUU que llevó al régimen iraní a arrodillarse, pedir el alto el fuego y acordar reabrir el estrecho de Ormuz por lo que fue una fuerte amenaza que consiguió su resultado y, como el secretario de guerra declaró en el Pentágono esta mañana, no fue una amenaza vacía en absoluto. El Pentágono tenía una lista de objetivos a atacar a partir de las 20:00 anoche si el regimen iraní no hubiese cedido a abrir el estrecho, lo cual han hecho, y de lo que deberíamos estar agradecidos"...

| etiquetas: karoline , leavitt , amenazas , trump , guerra
15 4 1 K 198 actualidad
10 comentarios
15 4 1 K 198 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Sigue... "la insinuación de que el regimen iraní tiene una moral superior a los EEUU es insultante considerando las atrocidades que han cometido contra nuestras personas y nuestros militares en las últimas cinco décadas"
2 K 45
rogerius #3 rogerius *
#1 ¿Pero qué coj…? :shit: Si se cree que la gente, incluso los de MAGA, se traga esto va apañada.
7 K 101
#4 Leclercia_adecarboxylata *
#3 El 11S de EEUU es su 7 de octubre (para su guerra con el medio oriente).

EEUU, ese país permanentemente bombardeado y castigado.
2 K 48
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 apostamos?
1 K 31
rogerius #9 rogerius
#8 Podrán decir que están de acuerdo, que es como dice esta indeseable pero no te engañes, no se lo creen ni hartos de vino.
0 K 14
Dragstat #10 Dragstat
#3 Más bien saben con certeza que se lo tragan, es una de las razones por las que esto ya se ha desbocado a niveles increibles, antes mentían, cuando se han dado cuenta de que sus acólitos se tragan absolutamente todo lo que les echen ha sido cuando ha explotado niveles hacia absurdos, y lo peor es que lo han exportado y ya tenemos por aquí el método miente miente que cuela todo.
0 K 20
taSanás #5 taSanás
#1 huida hacia adelante, mantenella y no enmendalla...
2 K 39
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Donald Trump es todo lo opuesto al concepto de civilización. Creo que es obvio.
3 K 43
#6 laruladelnorte
Sus militares nunca jamás han cometido atrocidades... :clap:
1 K 24

menéame