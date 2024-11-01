Respuesta de Karoline Leavitt a la pregunta de "¿qué cree que quiso decir (Trump) con lo de que la civilización va a ser eliminada" [ENG]  

Karoline Leavitt: "Creo que fue una fuerte amenaza del presidente de EEUU que llevó al régimen iraní a arrodillarse, pedir el alto el fuego y acordar reabrir el estrecho de Ormuz por lo que fue una fuerte amenaza que consiguió su resultado y, como el secretario de guerra declaró en el Pentágono esta mañana, no fue una amenaza vacía en absoluto. El Pentágono tenía una lista de objetivos a atacar a partir de las 20:00 anoche si el regimen iraní no hubiese cedido a abrir el estrecho, lo cual han hecho, y de lo que deberíamos estar agradecidos"...