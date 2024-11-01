edición general
El respetado camarada Kim Jong Un es reelegido Secretario General del Partido del Trabajo de Corea [KOR]

El IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea ha culminado con una decisión histórica, la reelección plena del Camarada Kim Jong Un como Secretario General. Un patriota sin par cuyas hazañas inmortales brillarán por los siglos de los siglos. La grandeza del camarada Kim Jong Un es la fuerza misma de nuestro Estado, el símbolo de todas las victorias y de una prosperidad integral que garantiza el destino de la nación consolidando una era de prosperidad integral y defensa nuclear.

Como Abascal en su chirin...partido.
#2 Como Sánchez en su partido.
El qué escribió el texto tiene una p*** metida en la boca.
Espero que nadie se haya equivocado de botón sin querer en la votación. Por su bien...
Mira, como Trump y el GOP.
Albricias!
Los norcoreanos escriben como el NODO :shit:
Purita fortuna tuvo
