El IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea ha culminado con una decisión histórica, la reelección plena del Camarada Kim Jong Un como Secretario General. Un patriota sin par cuyas hazañas inmortales brillarán por los siglos de los siglos. La grandeza del camarada Kim Jong Un es la fuerza misma de nuestro Estado, el símbolo de todas las victorias y de una prosperidad integral que garantiza el destino de la nación consolidando una era de prosperidad integral y defensa nuclear.