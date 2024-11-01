edición general
Resonancias, TAC y pruebas de madrugada: la fórmula de Madrid que ya se extiende por España para reducir las listas de espera

En otros hospitales, como el de Villalba —también público, pero gestionado por el grupo Quirón—, las citas nocturnas son ya parte del día a día. "La última resonancia que me hice fue a las 05:30", cuenta otra paciente. "Si la quieres ya, te citan de noche. Si no, te vas a enero o febrero". "La Comunidad de Madrid está inyectando millones de euros al grupo Quirón. Cuantos más pacientes atienden, más beneficios suman. Tienen un engranaje montado para que les salga redondo".

sat #6 sat
Nunca estáis contentos con nada. Si hay un millón de personas en lista de espera malo, pero si os citan a las 3 de la mañana de un sábado para que se forre Quirón, también malo. No hay quien os entienda.
#2 fremen11 *
Y fines de semana, que no se dice en la noticia
Delphidius #8 Delphidius
¿La fórmula de Madrid que qué? Yo ya hacía resonancias de madrugada en peonadas cuando trabajaba en Medtec (en Vigo) hace como quince años
BlackDog #10 BlackDog
#8 Si hacías lo mismo que Ayuso en Madrid eres fascista, felicidades
comadrejo #1 comadrejo
¡Privatizese!
pepel #4 pepel
Pero si no tienen médicos; ¿las hacen las enfermeras, o los vigilantes de seguridad?
elsnons #5 elsnons *
#4 mi tía la gueña
#3 VFR
Si citan tarde malo, si citan pronto malo.
#7 fremen11
#3 Lo malo es que te citen tarde y mal, que es lo que pasa, esto lo digo yo no tú, jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja
ChatGPT #9 ChatGPT
#3 pone madrid? Pues automáticamente es mal. Y así todo en menéame
