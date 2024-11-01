Resonancias, TAC y pruebas de madrugada: la fórmula de Madrid que ya se extiende por España para reducir las listas de espera

En otros hospitales, como el de Villalba —también público, pero gestionado por el grupo Quirón—, las citas nocturnas son ya parte del día a día. "La última resonancia que me hice fue a las 05:30", cuenta otra paciente. "Si la quieres ya, te citan de noche. Si no, te vas a enero o febrero". "La Comunidad de Madrid está inyectando millones de euros al grupo Quirón. Cuantos más pacientes atienden, más beneficios suman. Tienen un engranaje montado para que les salga redondo".