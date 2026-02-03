edición general
La reserva hídrica crece ocho puntos en solo una semana y 31 pantanos llegan al 100%

El nivel de agua embalsada de la España peninsular está al 67,3%, más de 14 puntos por encima de la media de la última década.

NPCMeneaMePersigue
Recordemos que el año pasado hubo restricciones de agua para los trabajadores en España pero que para los turistas seguían teniendo campos de golf, piscinas en muchos sitios.
eqas
Sólo espero que en la Axarquía, con la Viñuela casi lleno, este año nos den agua en las duchas de las playas en vez de guardarla para otros "usos". No es lógico plantar arroz en el desierto, ni jugar al golf.
silvano.jorge
Y lo que queda por caer...
guillersk
Pantanos???? Franco!!!!!!
srskiner
La pregunta tb es si la reseva hidrica actual es suficiente para los veranos que estamos teniendo.
De poco sirve llenar el 100% de la nevera si vas a estar 3 meses sin hacer la compra, tal vez habria que ir pensando en ampliar la nevera.
estemenda
#4 He ido a mirar el embalse de Barrios de Luna, en León, y todavía no llega a la media embalsada durante la última década.
www.embalses.net/pantano-110-barrios-de-luna.html  media
yende
#4 Igual es mas interesante reducir el consumo inútil de la nevera.
Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
Lamantua
Lo de la cuenca del Segura a que de debe..? Es algo crónico.
