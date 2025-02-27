La reposición del apagón tendrá un coste de hasta 51 millones de euros y se 'socializará' entre todos los consumidores durante un año

La CNMC saca a audiencia pública la propuesta de resolución de los criterios de liquidación del Operador del Sistema los días 28 y 29 abril 2025. La CNMC ha tenido que calcular un coste reconocido porque según la normativa actual, en caso de apagón el precio deriva de ser recompensado con un 15% sobre un precio medio, que en este caso era cero o negativo y por tanto iba a ser injusto que no cobrasen nada los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas junto a la energía procedente de Francia y Marruecos