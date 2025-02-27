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La reposición del apagón tendrá un coste de hasta 51 millones de euros y se 'socializará' entre todos los consumidores durante un año

La reposición del apagón tendrá un coste de hasta 51 millones de euros y se 'socializará' entre todos los consumidores durante un año

La CNMC saca a audiencia pública la propuesta de resolución de los criterios de liquidación del Operador del Sistema los días 28 y 29 abril 2025. La CNMC ha tenido que calcular un coste reconocido porque según la normativa actual, en caso de apagón el precio deriva de ser recompensado con un 15% sobre un precio medio, que en este caso era cero o negativo y por tanto iba a ser injusto que no cobrasen nada los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas junto a la energía procedente de Francia y Marruecos

| etiquetas: ree , cnmc , apagón , marruecos , francia
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Quimycof
No deja de tener gracia que me toque pagar el no consumo de luz...
7 K 65
tul #3 tul *
#2 lo que estas pagando es la corrupcion del psoe, cuando toque la corrupcion del partido podrido sera mas caro aun.
0 K 13
#5 Quimycof
#3 ¿Por qué a un partido corrupto lo llamas por su nombre y al otro, igual de corrupto, derivas su nombre hacia algo putrefacto? Para mí ambos son iguales.
0 K 9
tul #8 tul
#5 porque me apetece, si no te gusta te jodes, llamalos tu como te de la gana que a mi me la suda.
0 K 13
Priorat #4 Priorat *
#2 No, no es así. Durante 2 días se suspendió el mercado eléctrico y REE dio órdenes de generación y luego ya se vería lo que había que pagar por esa generación. Son 51 millones que hay que pagar por lo generado esos días que hasta el momento fue gratis porque nadie ha cobrado.

Para que te hagas una idea de media son 54 millones de € al día el mercado eléctrico de España. Así que no es un mal precio teniendo en cuenta que un día entero se generó todo y el otro lo que se hiciese en la recuperación.
2 K 33
#6 Quimycof
#4 Lo sé, era un chiste fácil.
1 K 12
#12 Pitchford
#2 Ya te llegará luego la parte proporcional de las indemnizaciones y multas que tendrán que pagar los culpables del apagón.. :troll:
0 K 17
#1 k-loc
¿Y cuando "socializamos" los beneficios? Digo para pagar menos en las facturas, etc

www.elconfidencial.com/empresas/2025-02-27/iberdrola-gana-5-612-millon
cincodias.elpais.com/companias/2025-02-27/endesa-disparo-su-beneficio-

etc etc etc
3 K 24
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Socializamos los beneficios que obtienen en el extranjero?
¿Tu lees lo que pones o sólo el titular?

Los beneficios que obtiene en España ya se socializan, se llama impuesto de sociedades.
1 K 11
#9 k-loc *
#7 ¿Entiendes lo que he puesto? Han ganado, en el caso de Iberdrola, 5000 millones en 2024. El apagón fue en España y se levantó con ayuda de Francia y Marruecos, esos mismos a los que también les vendemos energía. ¿Lo sabes, no? Y si una empresa energetica gana 5000 millones, no creo que tengamos que pagarle 25 ó 50 por dejar de dar servicio y como compensación a no se que. Otra cosa es el arreglo con esos dos países, que los temas macroeconómicos entre estados no funcionan así.

Y ya puestos: ¿Qué compensación han dado al ciudadano que dejó de tener servicio? Ya te lo explico yo: nada. A seguir pagando.
1 K 10
#11 pirat *
Se supone que ya estábamos pagando una burrada para que las energéticas mantuvieran preparadas las centrales de ciclo combinado y esto no ocurriera...
Además de haberse demostrado que nos estaban estafando ¿ Tenemos que repagar ?
Es obvio que estas cuestiones estratégicas no se pueden dejar en manos de empresas privadas y menos si como ahora se erigen como activistas usando su oligopolio para erosionar el gobierno elegido por la ciudadanía para que no se pliegue a su extorsión parasitaria.
Al…   » ver todo el comentario
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#10 endy *
Socializar pérdidas privatizar beneficios
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menéame