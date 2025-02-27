La reposición del apagón tendrá un coste de hasta 51 millones de euros y se 'socializará' entre todos los consumidores durante un año

La CNMC saca a audiencia pública la propuesta de resolución de los criterios de liquidación del Operador del Sistema los días 28 y 29 abril 2025. La CNMC ha tenido que calcular un coste reconocido porque según la normativa actual, en caso de apagón el precio deriva de ser recompensado con un 15% sobre un precio medio, que en este caso era cero o negativo y por tanto iba a ser injusto que no cobrasen nada los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas junto a la energía procedente de Francia y Marruecos
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Para que te hagas una idea de media son 54 millones de € al día el mercado eléctrico de España. Así que no es un mal precio teniendo en cuenta que un día entero se generó todo y el otro lo que se hiciese en la recuperación.
www.elconfidencial.com/empresas/2025-02-27/iberdrola-gana-5-612-millon
cincodias.elpais.com/companias/2025-02-27/endesa-disparo-su-beneficio-
etc etc etc
¿Tu lees lo que pones o sólo el titular?
Los beneficios que obtiene en España ya se socializan, se llama impuesto de sociedades.
Y ya puestos: ¿Qué compensación han dado al ciudadano que dejó de tener servicio? Ya te lo explico yo: nada. A seguir pagando.
Además de haberse demostrado que nos estaban estafando ¿ Tenemos que repagar ?
Es obvio que estas cuestiones estratégicas no se pueden dejar en manos de empresas privadas y menos si como ahora se erigen como activistas usando su oligopolio para erosionar el gobierno elegido por la ciudadanía para que no se pliegue a su extorsión parasitaria.
Al… » ver todo el comentario