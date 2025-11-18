·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6297
clics
"Ojo con la pulsera de Falange"
6599
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
7903
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5841
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
3892
clics
Patatas a la importancia. Receta de cocina fácil y deliciosa de origen palentino
más votadas
679
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
455
Israel ataca a soldados españoles en Líbano: un tanque israelí dispara a pocos metros de una patrulla
548
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
385
El secretario general de FACUA denuncia a un seguidor de Vito Quiles que lleva días amenazándole por WhatsApp
537
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
32
clics
‘Repeal the 19th’, la campaña ultra en EE UU que pide en redes sociales que las mujeres no puedan votar
La tendencia que pide derogar el voto femenino ha resurgido en el país tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York...
|
etiquetas
:
repeal the 19th
,
campaña ultra eeuu
,
mujeres
,
sin voto
11
3
1
K
91
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
1
K
91
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cocolisto
A ver lo que tardan aquí los descerebrados ultras en emular a sus ídolos norteamericanos.
6
K
105
#5
HeilHynkel
#2
Y descerebradas, que también las hay.
3
K
55
#4
pepel
No necesita sus votos, las necesita a ellas para sus fiestas, ahora que Epstein no está.
0
K
19
#1
Anfiarao
*
Streissand effect...
0
K
10
#3
elgranpilaf
Tarados
0
K
10
#6
Nylo
*
Voto
sensacionalista
. Veo cuatro capturas de pantalla de twits con ese hashtag, y CERO datos sobre cuánta gente lo utiliza, cuánta gente lo apoya, etc etc. El único gráfico que tiene la noticia remotamente parecido a una cuantificación del fenómeno es un cuadro de
búsquedas
de ese hashtag, y no de utilización del mismo. Ni que decir tiene que un hashtag puede ser buscado y se busca de hecho muchas veces para combatirlo y no para apoyarlo. Además, el gráfico carece de ninguna…
» ver todo el comentario
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y descerebradas, que también las hay.