‘Repeal the 19th’, la campaña ultra en EE UU que pide en redes sociales que las mujeres no puedan votar

La tendencia que pide derogar el voto femenino ha resurgido en el país tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York...

| etiquetas: repeal the 19th , campaña ultra eeuu , mujeres , sin voto
6 comentarios
cocolisto #2 cocolisto
A ver lo que tardan aquí los descerebrados ultras en emular a sus ídolos norteamericanos.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Y descerebradas, que también las hay.
pepel #4 pepel
No necesita sus votos, las necesita a ellas para sus fiestas, ahora que Epstein no está.
Anfiarao #1 Anfiarao *
Streissand effect...
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Tarados
Nylo #6 Nylo *
Voto sensacionalista. Veo cuatro capturas de pantalla de twits con ese hashtag, y CERO datos sobre cuánta gente lo utiliza, cuánta gente lo apoya, etc etc. El único gráfico que tiene la noticia remotamente parecido a una cuantificación del fenómeno es un cuadro de búsquedas de ese hashtag, y no de utilización del mismo. Ni que decir tiene que un hashtag puede ser buscado y se busca de hecho muchas veces para combatirlo y no para apoyarlo. Además, el gráfico carece de ninguna…   » ver todo el comentario
