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Las renovables aliviarán el precio de la luz en primavera pese al cierre del Estrecho de Ormuz, según Tempos Energía

Las renovables aliviarán el precio de la luz en primavera pese al cierre del Estrecho de Ormuz, según Tempos Energía

Las renovables aliviarán el precio de la luz en primavera pese al cierre del Estrecho de Ormuz, según Tempos Energía La posición actual de las energías renovables en España --con un sistema hidráulico situado al 82,6 por ciento de llenado y una energía solar firme-- aliviará el precio de la luz para esta primavera pese al reciente cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del comercio global de gas natural licuado. Leer más: www.europapress.es/andalucia/noticia-renovables-aliviaran-precio-luz-p

| etiquetas: renovables , energía , precio , luz , ormuz
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15 comentarios
9 1 0 K 101 actualidad
#4 Grahml *
De momento estoy cargando mi vehículo a precios por kWh incluso más barato de lo habitual.

De hecho hoy al mediodía, observo que el kWh es prácticamente gratis durante varias horas.

Ayer vi los precios del diesel y gasolina, y sin duda están más elevados que hace dos semanas.

Insisto en que actualmente, la tecnología del vehículo eléctrico, aún con bastante desarrollo pendiente por delante, es ya una evolución del vehículo de combustión en prácticamente todos los aspectos.

Pongo a @Harkon en copia, que se que perfectamente puede corroborar lo que digo.

#4 Después de décadas conduciendo diesel y gasolina, te corroboro que me sale rentable el VE.
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#5 Cuchifrito *
#4 ¿Con coche eléctrico y con tarifa dependiente de pvpc? Me extraña que te salga rentable.
Que te salga rentable la tarifa eléctrica me refiero
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emegece #8 emegece
#5 hoy en PVPC de 20:00 21:00, el precio es 0,2552 €/kWh. Es el más alto del día.

A ese precio, con un consumo de 17kwh/100km (yo tengo una media de 16kwh y hay coches aún más eficientes) saldría a 4,3384€/100km.

Ni 2,5 litros a los precios actuales. A ver qué coche de combustión te hace 100km con menos de 3 litros.
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#9 Cuchifrito
#8 Me refiero a que las tarifas dependientes del pvpc no son las mejores para quien tiene un eléctrico, solo suelen salir rentables a gente con poco consumo.
No hablo de la rentabilidad de tener eléctrico.
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Huaso #12 Huaso
#8 ponte un buen campo solar de placas, hombre! Y en nada tienes la inversión recuperada.
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Harkon #13 Harkon
#5 Sale rentable, yo me cambie a octopus pero me estoy planteando volver al PVPC porque está tirado ahora mismo, y tengo un compañero de curro con electrico que está con PVPC

Estoy viendo el precio de hoy mismo y en valle (noche y medio día) esta a 8 centimos y en punta y es solo 1 hora, a 25 centimos, la media diaria es de 13 centimos
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#14 Cuchifrito *
#13 Mira que me extraña, la ultima factura que tengo(imagina energía) me saldría entre un 15 y un 20% más cara en pvpc.
Estoy mirando los últimos días en esios y los precios de pvpc rara vez bajan de 10 cms cuando yo pago 8 el valle siempre.
PD: ahora que veo los precios de esios creo que son sin IVA incluido, peor aún.
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#15 javic
#4 Practicamente gratis te refieres a 0.082 € kWh en PVPC imagino. No esta nada mal la verdad. Solo salen 3 horas así de barato pero por la noche a .100 para el que no pueda a la hora de comer.
El sabado pasado tuvimos a medio dia .046 y .055, para recargar el PHEV sale excelente.
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Noeschachi #3 Noeschachi
Titular alternativo "Ha llovío y va a hacer solete"
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#6 Grahml
#3 Y si hiciera viento, más aún.

Añadido a que tenemos potencias de mierda que quieren prohibir las renovables porque con ellas implementadas globalmente, no pueden someternos como les sale de sus cojones anaranjados.
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Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 El que está haciendo subir el precio de la gasolina, ese cierre.
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calde #7 calde
#2 Pero sube porque no hay suficiente gasolina, o sube por si a caso en un futuro próximo no hay tanta gasolina?
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#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #2 Esta previsión es válida para el precio de la subasta, no para el precio final de la electricidad ya que hay que sumarle las restricciones técnicas o servicios de ajuste de REE de la operación reforzada para evitar apagones.

Tenemos precios de subasta bajos a los que hay que sumarle de 40 a 55 €/MWh de servicios de ajuste  media
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Huaso #10 Huaso
#1 Jerusalén Post? Vamos hombre!? xD xD

Los armadores de los barcos dicen que gracias por tu envío, que ahora sí que cruzan el estrecho.
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menéame