Las renovables aliviarán el precio de la luz en primavera pese al cierre del Estrecho de Ormuz, según Tempos Energía La posición actual de las energías renovables en España --con un sistema hidráulico situado al 82,6 por ciento de llenado y una energía solar firme-- aliviará el precio de la luz para esta primavera pese al reciente cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del comercio global de gas natural licuado. Leer más: www.europapress.es/andalucia/noticia-renovables-aliviaran-precio-luz-p
De hecho hoy al mediodía, observo que el kWh es prácticamente gratis durante varias horas.
Ayer vi los precios del diesel y gasolina, y sin duda están más elevados que hace dos semanas.
Insisto en que actualmente, la tecnología del vehículo eléctrico, aún con bastante desarrollo pendiente por delante, es ya una evolución del vehículo de combustión en prácticamente todos los aspectos.
Pongo a @Harkon en copia, que se que perfectamente puede corroborar lo que digo.
#4 Después de décadas conduciendo diesel y gasolina, te corroboro que me sale rentable el VE.
Que te salga rentable la tarifa eléctrica me refiero
A ese precio, con un consumo de 17kwh/100km (yo tengo una media de 16kwh y hay coches aún más eficientes) saldría a 4,3384€/100km.
Ni 2,5 litros a los precios actuales. A ver qué coche de combustión te hace 100km con menos de 3 litros.
No hablo de la rentabilidad de tener eléctrico.
Estoy viendo el precio de hoy mismo y en valle (noche y medio día) esta a 8 centimos y en punta y es solo 1 hora, a 25 centimos, la media diaria es de 13 centimos
Estoy mirando los últimos días en esios y los precios de pvpc rara vez bajan de 10 cms cuando yo pago 8 el valle siempre.
PD: ahora que veo los precios de esios creo que son sin IVA incluido, peor aún.
El sabado pasado tuvimos a medio dia .046 y .055, para recargar el PHEV sale excelente.
Añadido a que tenemos potencias de mierda que quieren prohibir las renovables porque con ellas implementadas globalmente, no pueden someternos como les sale de sus cojones anaranjados.
Tenemos precios de subasta bajos a los que hay que sumarle de 40 a 55 €/MWh de servicios de ajuste
Los armadores de los barcos dicen que gracias por tu envío, que ahora sí que cruzan el estrecho.