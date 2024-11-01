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Renfe y Brompton se alían para dinamizar la intermodalidad

Renfe y Brompton se alían para dinamizar la intermodalidad

La operadora ferroviaria Renfe y la marca británica de bicicletas plegables Brompton han lanzado una campaña conjunta para fomentar los desplazamientos diarios en los trenes de Cercanías. El servicio permite disponer de una Brompton C Line con seguro y mantenimiento incluidos desde 41€ al mes. Renfe y Brompton han unido fuerzas para presentar una solución pensada específicamente para resolver la famosa "última milla" en los desplazamientos cotidianos.

| etiquetas: bicicletas , renfe , trenes , intermodalidad
6 0 0 K 72 actualidad
6 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Vaya chollo, pagar 500 pavos al año por una bici que nunca será tuya... Y sí, la bici vale 1500-1800€ (lo cual es una pasada) pero...
1 K 31
javierchiclana #2 javierchiclana *
Es una barbaridad que RENFE se preste a hacerle publicidad a una empresa privada. Encima la oferta es una mielda #1
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#3 Akuandi
#1 y cuando te la roben q pasa?
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Ramen #5 Ramen
#3 viene con seguro, lo pone en la noticia. Y existe la opción de comprar la bicicleta con un descuento pasado un año, #1, también viene en el cuerpo de la noticia.
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masde120 #6 masde120
#1 la bici cuesta eso, lo de valer está por ver
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charangada #4 charangada
Es la misma Renfe que no te deja llevar tu Brompton en todo tren que no sea cercanías?
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menéame