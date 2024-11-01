Renfe y Brompton se alían para dinamizar la intermodalidad

La operadora ferroviaria Renfe y la marca británica de bicicletas plegables Brompton han lanzado una campaña conjunta para fomentar los desplazamientos diarios en los trenes de Cercanías. El servicio permite disponer de una Brompton C Line con seguro y mantenimiento incluidos desde 41€ al mes. Renfe y Brompton han unido fuerzas para presentar una solución pensada específicamente para resolver la famosa "última milla" en los desplazamientos cotidianos.