edición general
5 meneos
32 clics
Reino Unido ya no quiere venir a España: los británicos se sienten incómodos y los animan a ir a este otro país

Reino Unido ya no quiere venir a España: los británicos se sienten incómodos y los animan a ir a este otro país

Las manifestaciones contra el turismo, los cánticos y las protestas en las calles donde han rociado con agua a visitantes han puesto en evidencia el malestar en lugares como Barcelona o Canarias. El clima de crispación ha empezado a trasladarse a los turistas, quienes se sienten incómodos o poco bienvenidos.

| etiquetas: reino unido , turismo
4 1 0 K 37 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 37 actualidad
homevideo92 #1 homevideo92
Puente de plata
4 K 38
Dene #8 Dene
#1 demasiados balcones
1 K 15
Jaime131 #4 Jaime131
¿Ya no les gustan nuestros balcones?
3 K 32
#6 NanakiXIII
Bastante sensacionalista, la verdad. Mañana no viene ni un británico y se van todos a la pequeña montenegro, que es del tamaño de Cádiz... Y yo me lo creo.
2 K 30
Casiopeo #7 Casiopeo
#6 totalmente sensacionalista. Los británicos sieguen siendo los europeos quemas vienen, este mismo año.
0 K 12
Sandman #3 Sandman
Mientras, en la portada de hoy: "El 'Daily Mail' invita a los jubilados británicos a emigrar: "Una vez se es residente en España, se puede acceder al sistema público" www.meneame.net/story/daily-mail-invita-jubilados-britanicos-emigrar-v

Los guiris de Schrödinger, que al mismo tiempo quieren y no quieren venir a España.
0 K 11
elTieso #9 elTieso
Y si siguen viniendo ponemos más balcones y Darwin hará el resto.
0 K 11
Alegremensajero #5 Alegremensajero
A tomar por culo por ahí.
1 K 10
Fernando_x #10 Fernando_x
Me parece perfecto. Son los inmigrantes que peor se integran (no aprenden español y pretenden que les atiendan en su idioma en todas partes), son los que más delitos per cápita cometen, incluso son los únicos que organizan viajes desde su isla con la única intención de cometer delitos violentos en España y luego volver a su tierra.
0 K 10
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Baish baish (guiándolos al balcón)
0 K 7
#2 deimian86 *
Sobra gente, el turismo se puede ir al garete tanto por exceso como por falta de turistas.

www.tiktok.com/@elmundo.es/video/7309847365643554080?lang=es

Otro tema es que lo de los "tourist go home" y demás sea una paletada.
0 K 6
devilman2 #11 devilman2
No hay suficientes balcones para tanto guiri británico en chanclas xD xD
0 K 6

menéame