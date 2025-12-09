Reino Unido ya no quiere venir a España: los británicos se sienten incómodos y los animan a ir a este otro país

Las manifestaciones contra el turismo, los cánticos y las protestas en las calles donde han rociado con agua a visitantes han puesto en evidencia el malestar en lugares como Barcelona o Canarias. El clima de crispación ha empezado a trasladarse a los turistas, quienes se sienten incómodos o poco bienvenidos.
| etiquetas: reino unido , turismo
Los guiris de Schrödinger, que al mismo tiempo quieren y no quieren venir a España.
Otro tema es que lo de los "tourist go home" y demás sea una paletada.