edición general
9 meneos
38 clics
El 'Daily Mail' invita a los jubilados británicos a emigrar: "Una vez se es residente en España, se puede acceder al sistema público"

El 'Daily Mail' invita a los jubilados británicos a emigrar: "Una vez se es residente en España, se puede acceder al sistema público"

Uno de los destinos que recomiendan es España, "que sigue siendo una de las opciones más populares", dice el artículo, y de la que destaca que "la sanidad es un gran atractivo".

| etiquetas: jubilados , britanicos , sanidad
7 2 0 K 87 actualidad
13 comentarios
7 2 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Suleiman
Ha ido tan bien el brexit que se están desaciendo de sus jubilados....
3 K 28
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no sabeis el problemon que es el anglosajon aqui, ya no solo petando los ambulatorios y hospitales, sino social y economico por sus infectas colonias...y no pensais que solo vienen jubiletas alcoholicos anglos...
2 K 27
Tontolculo #2 Tontolculo
#1 el gran reemplazo hace tiempo que sucede en la costa española pero, por lo que sea, Vox no habla de ello
7 K 55
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
#2 lo de los ambulatorios es de pelicula, hay siempre una mesa llena de viejas guiris para hacer de traductoras, una vez que me pillo alli la que se lio porque un decrepito noruego o finlandes intentando algo no se que de un examen de sangre y que se negaba hasta hablar en ingles, menudo show lian
0 K 7
Pertinax #8 Pertinax *
#1 Los jubiletas británicos con permiso de residencia deben solicitar el Formulario S1 para recibir asistencia sanitaria. Ese servicio se factura a UK vía convenio. Sin ese formulario no es tan sencillo. Daily Mail haciendo de Daily Mail.
0 K 19
#6 rogerillu
Cuál es el sentido de darle sanidad gratis a jubilados extranjeros que no van a aportar nada a nuestro sistema?
1 K 14
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#6 humanitat que altres països no tenen....
0 K 8
#11 El_Almondigas
#6 Eso venía a comentar. ¿Por qué por el mero hecho de residir en Spain tienen derecho a sanidad gratuita?
0 K 6
Pertinax #13 Pertinax *
#6 No tienen sanidad gratis. Este envío es un bulo, o una media verdad siendo generosos.
1 K 26
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Ingleses? Se arregla rápido, si vienen, con un seguro médico privado para regocijo de Quirón o Rivera salud, según la edad que les cobren a saco. Ya verás que pronto se acaba la fiesta.
1 K 12
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
El efecto llamada que si existe, no como los otros, que son inventados.
0 K 12
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Ta atacar invasion
0 K 8
#7 bestiapeluda
Parásitos en busca de una víctima accesible y cómoda
0 K 7

menéame