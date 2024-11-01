Reino Unido reúne a mandos militares de 30 países para planificar la misión que escolte a buques en Ormuz

Reino Unido acoge este miércoles y jueves una sesión doble de planificación militar de la coalición de 30 países que busca poner en marcha una misión naval con carácter defensiva que escolte buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio de la inestabilidad en el paso de Ormuz por el bloqueo de Irán y el cierre perimetral de Estados Unidos. "Esta conferencia multinacional de planificación es importante. La tarea, hoy y mañana, es traducir el consenso diplomático en un plan conjunto para salvaguardar la libertad de navegación...