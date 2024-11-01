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Reino Unido reúne a mandos militares de 30 países para planificar la misión que escolte a buques en Ormuz

Reino Unido reúne a mandos militares de 30 países para planificar la misión que escolte a buques en Ormuz

Reino Unido acoge este miércoles y jueves una sesión doble de planificación militar de la coalición de 30 países que busca poner en marcha una misión naval con carácter defensiva que escolte buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio de la inestabilidad en el paso de Ormuz por el bloqueo de Irán y el cierre perimetral de Estados Unidos. "Esta conferencia multinacional de planificación es importante. La tarea, hoy y mañana, es traducir el consenso diplomático en un plan conjunto para salvaguardar la libertad de navegación...

| etiquetas: reino unido , misión naval , ormuz , coalición
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Noeschachi #2 Noeschachi
Por si no quedaba claro quien era la putilla dentro del trio anglosionista
14 K 171
tul #3 tul
#2 alemania? xD
2 K 42
Deviance #16 Deviance
#2 La pérfida Albión, ya medró de cojones para provocar el conflicto Rusia-Ucrania, no iba a apartarse de esta vaina.
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#5 rogerillu
Hay que hacer lo que sea para que Israel siga bombaeando Irán y el Líbano.
3 K 39
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
Meter buques militares a hacer misiones a menos de 12 millas de la costa de un país no es una acción defensiva. Esos buques serán objetivos legítimos.
2 K 33
tul #4 tul
pero no estaba la royal navy en cuadros con buena parte de su flota varada? me da que estos listos pretenden que metan alli sus barcos todos menos ellos.
1 K 33
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Eso parece.

x.com/TBrit90/status/2037144056598331456?s=20

Según eso, tienen en el taller:
- Los dos portaaviones,
- Tres Type 45 y dos más en mantenimiento (1 activo, lo mandaron a Chipre y se jodieron las cañerías de agua)
- Tres Type 23 y otra en mantenimiento (3 activas)
- 4 SSN (1 activo)

Los SSBN no sé como están, mantienen uno siempre en patrulla, pero unas patrullas criminales de casi siete meses de duración (la US NAVY hace patrulas de 60-70 días en comparación)  media
0 K 18
largo #8 largo *
"Misión naval con carácter defensivo".
Yo me parto. Les atacamos con todo y cuando se defienden le llamamos a nuestra misión carácter defensivo.
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sotillo #11 sotillo
#8 Yo tengo curiosidad quien va por delante, menos mal que no está Vox gobernando si no ya te digo quien se llevaba las primeras hostias
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Fariseo #14 Fariseo
#8 Para desgracia del pueblo Iraní, se veía venir.
Serán sancionados y bombardeados sin que molesten.
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Bombástico #1 Bombástico
Jajaj buena suerte.
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sotillo #9 sotillo
#1 Sus barcos casi se hunden solos, estarán deseando que se los quemen para cobrar el seguro
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#7 Juantxi
Qué les den a los putos anglosajones, siempre liándola para que los demás lo acabemos pagando por ellos.
1 K 20
#12 pirat
#7 Se han malacostumbrado a negociar ventajas sin contrapartidas, y cuando les pones frente al espejo, colapsan.
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#13 luckyy
La pérfida albión es el gato de Schrodinger. Como Francia, que de pronto es pacifista y luego va a la guerra o detiene a manifestantes propalestinos.
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#15 j3j3j3j3
lo que si no aclara mucho si es para proteger los buques de los iranís o de lo yankees?
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menéame