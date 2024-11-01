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El Reino Unido despliega su Ejército para disuadir a tres submarinos rusos que operaban frente a sus costas
Los buques permanecieron durante un mes en una misión «encubierta» para sabotear cables y gasoductos bajo el agua, asegura el ministro de Defensa británico
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#1
HeilHynkel
*
Y lo despliega un mes después ... y luego dicen que en España nos tomamos las cosas con pachorra.
Y para haber sabotado esas cosas ... no se ha enterado ni el tato. A ver si es otro invent de los pérfidos para engañar a los NATOntados. Que estas incursiones son muy oportunas cuando les interesa.
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#3
YeahYa
#1
Sobre la pachorra, acabo de volver de un viaje por el norte de Europa, y decir que cualquiera de los camareros que he visto en países como Noruega, Suecia, Finlandia o los bálticos se suicidarían si tuviesen que trabajar en cualquier bar español.
Llevan otro ritmo, y puedes llegar a esperar unos 15 min pidiendo dos cafés y una tostada con el bar vacío.
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#11
Baalverith
#3
Los camareros del norte de Europa son ingenieros españoles emigrados.
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#5
Sacronte
#1
A ver, los anglos son igual de fiables que un destornillador de plástico...
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#12
Herumel
#6
Para cuando llegue el momento saber dónde se puede ocultar un enemigo.
Hay un proyecto chino de un sonar, o algo parecido del que no te puedes ocultar. Conforme está hoy la guerra con los satélites y lanzamientos de misiles a largo alcance gustos, la ocultación es vital.
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#2
SeñorPresunciones
¿Y reventaron muchos cables y gaseoductos? Estaría bien saberlo.
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#4
Herumel
#2
No hace falta, la clave está en cartografiar centimetricanente el lecho marino.
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#6
fofito
#4
para?
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#8
silzul
*
#6
Por ejemplo, detectar cables critica, crear nuevas rutas submarinas o simplemente tener datos para luego poder calibrar sonars.... Muchas países cartografía el mar/océano, usan sensores etc... Para precisamente poder operar con mayor precisión esos equipos en sus costas (y obviamente en los del enemigo).
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#10
fofito
#8
Comprendo.
Pero de cartografiar a sabotear hay un trecho. Incluso aunque la utilidad última de ese mapeo sea facilitar futuros sabotajes.
Lo que hace pertinente la pregunta de
#2
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#9
Dene
#4
mientrs estén en aguas internacionales, no hacen nada ilegal ....
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#7
HeilHynkel
#2
El ministro ha afirmado que los submarinos ya han abandonado aguas británicas y se dirigen hacia el norte,
y que no había indicios de daños en la infraestructura submarina
.
Pero tranquilo, que de esta noticia te saldrá gritando algún OTANazi sobre que andan saboteando cosas.
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Y para haber sabotado esas cosas ... no se ha enterado ni el tato. A ver si es otro invent de los pérfidos para engañar a los NATOntados. Que estas incursiones son muy oportunas cuando les interesa.
Llevan otro ritmo, y puedes llegar a esperar unos 15 min pidiendo dos cafés y una tostada con el bar vacío.
Hay un proyecto chino de un sonar, o algo parecido del que no te puedes ocultar. Conforme está hoy la guerra con los satélites y lanzamientos de misiles a largo alcance gustos, la ocultación es vital.
Pero de cartografiar a sabotear hay un trecho. Incluso aunque la utilidad última de ese mapeo sea facilitar futuros sabotajes.
Lo que hace pertinente la pregunta de #2
El ministro ha afirmado que los submarinos ya han abandonado aguas británicas y se dirigen hacia el norte, y que no había indicios de daños en la infraestructura submarina.
Pero tranquilo, que de esta noticia te saldrá gritando algún OTANazi sobre que andan saboteando cosas.