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El Reino Unido despliega su Ejército para disuadir a tres submarinos rusos que operaban frente a sus costas

El Reino Unido despliega su Ejército para disuadir a tres submarinos rusos que operaban frente a sus costas

Los buques permanecieron durante un mes en una misión «encubierta» para sabotear cables y gasoductos bajo el agua, asegura el ministro de Defensa británico

| etiquetas: reino unido , rusia
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12 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y lo despliega un mes después ... y luego dicen que en España nos tomamos las cosas con pachorra. xD

Y para haber sabotado esas cosas ... no se ha enterado ni el tato. A ver si es otro invent de los pérfidos para engañar a los NATOntados. Que estas incursiones son muy oportunas cuando les interesa.
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YeahYa #3 YeahYa
#1 Sobre la pachorra, acabo de volver de un viaje por el norte de Europa, y decir que cualquiera de los camareros que he visto en países como Noruega, Suecia, Finlandia o los bálticos se suicidarían si tuviesen que trabajar en cualquier bar español.

Llevan otro ritmo, y puedes llegar a esperar unos 15 min pidiendo dos cafés y una tostada con el bar vacío.
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Baalverith #11 Baalverith
#3 Los camareros del norte de Europa son ingenieros españoles emigrados.
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Sacronte #5 Sacronte
#1 A ver, los anglos son igual de fiables que un destornillador de plástico...
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Herumel #12 Herumel
#6 Para cuando llegue el momento saber dónde se puede ocultar un enemigo.
Hay un proyecto chino de un sonar, o algo parecido del que no te puedes ocultar. Conforme está hoy la guerra con los satélites y lanzamientos de misiles a largo alcance gustos, la ocultación es vital.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿Y reventaron muchos cables y gaseoductos? Estaría bien saberlo.
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Herumel #4 Herumel
#2 No hace falta, la clave está en cartografiar centimetricanente el lecho marino.
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fofito #6 fofito
#4 para?
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#8 silzul *
#6 Por ejemplo, detectar cables critica, crear nuevas rutas submarinas o simplemente tener datos para luego poder calibrar sonars.... Muchas países cartografía el mar/océano, usan sensores etc... Para precisamente poder operar con mayor precisión esos equipos en sus costas (y obviamente en los del enemigo).
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fofito #10 fofito
#8 Comprendo.
Pero de cartografiar a sabotear hay un trecho. Incluso aunque la utilidad última de ese mapeo sea facilitar futuros sabotajes.

Lo que hace pertinente la pregunta de #2
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Dene #9 Dene
#4 mientrs estén en aguas internacionales, no hacen nada ilegal ....
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#2

El ministro ha afirmado que los submarinos ya han abandonado aguas británicas y se dirigen hacia el norte, y que no había indicios de daños en la infraestructura submarina.

Pero tranquilo, que de esta noticia te saldrá gritando algún OTANazi sobre que andan saboteando cosas.
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menéame