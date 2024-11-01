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Detector cuántico de gravedad de China se acerca a la detección de submarinos nucleares estadounidenses (ING)

Detector cuántico de gravedad de China se acerca a la detección de submarinos nucleares estadounidenses (ING)

Investigadores chinos presentaron un detector de gravedad de alta precisión basado en un SQUID (Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica), capaz de identificar objetos midiendo mínimas variaciones gravitatorias. Puede usarse en ciencia, exploración de recursos y potencialmente para detectar submarinos nucleares, ya que la gravedad no puede ocultarse. El dispositivo reduce el ruido a niveles cercanos a los de grandes observatorios, pero en un tamaño quepodría usarse en barcos, aviones o drones.

| etiquetas: detector , gravedad , cuántica , china , detección , submarino , nuclear
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40 comentarios
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Comentarios destacados:            
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Otro paso más para l obsolescencia de la industria militar americana.

Y yo que me alegro.
19 K 193
#4 mancebador
#1 U otra arma milagrosa china que no es más que pura propaganda.
7 K 73
Veelicus #5 Veelicus
#4 claro claro...
1 K 26
#9 tropezon
#5 #4 China está gastando pasta gansa en cartografiar y repartir sensores por las zonas que saben que van a usar los submarinos americanos. Este sería un sensor más, pero tienen de todo tipo.
relacionada:
www.meneame.net/story/china-esta-cartografiando-fondo-oceanico-mientra
4 K 65
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Bueno, otros venden la moto con cazas invisibles que no lo son por una millonada.

El engañar al enemigo es más viejo que el hilo negro.
5 K 67
salteado3 #29 salteado3
#4 Como los misiles hipersónicos. Precisamente la propaganda/medios yankis nos han acostumbrado tanto a ver a China como un país de poco valor, un poco "aliexpress" que somos incapaces de concebir que puedan llevar la delantera en algo tan genuínamente estadounidense como es la industria militar.

Los chinos avanzan sin presumir ni avisar. Les da igual lo que pensemos desde Occidente, saben que no somos fiables ni de palabra.
2 K 32
ccguy #12 ccguy
#1 tampoco nos alegremos de cambiar un Imperio por otro a ojos vista
2 K 37
ur_quan_master #26 ur_quan_master
#12 de momento los chinos no tienen bases militares en mi país, ni nos dicen cuánto tenemos que quitar de gasto social para meterlo en armamento para sus guerras.
6 K 65
ccguy #27 ccguy
#26 de momento
0 K 20
daTO #31 daTO
#12 a ojos rasgados, más bien,
0 K 11
#30 coldchiliandhotchilly
#1 el p0d0f0l0 cheeto está descubriendo que hay países pasándole por la izquierda y la derecha. Y lo mejor es que son los que le van a quitar la supremacía de imperio
0 K 11
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Falta saber el alcance del chisme.

Porque otra forma de detectar submarinos es mediante el MAD (Magnet Anomaly Detector) que se lleva en los aviones, pero el problema es que solo detecta a una distancia de 1 km o menos. Y si lo que tenemos es algo parecido .. pues poco avance es.
6 K 67
#6 mcfgdbbn3 *
#2: Exacto, porque por mucho que el submarino tenga una gravedad diferente, mucho no puede ser si la densidad es similar a la del agua, así que la detección tendría que ser casi a partir de las fuerzas de marea, y eso no creo que se pueda detectar desde muy lejos, porque el coseno de los ángulos próximos a 0 grados son casi uno.
4 K 60
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Buen punto. Un submarino sumergido tiene una densidad similar al agua, si fuera mucho mayor se iría al fondo y menor, flotaría (De hecho, así funciona)

Ahí pone muchos decimales para detectar una diferencia .. pero no dice a qué distancia.
1 K 31
Paltus #15 Paltus
#7 Aunque en conjunto tenga densidad similar a la del agua, tiene dos fases, aire, aprox 0,012 y metal aprox 4
6 K 35
mandelbr0t #10 mandelbr0t
#6 Venía a decir eso, se calcula la masa para que sea igual que la del agua que desplaza y se convierte en indetectable.
1 K 21
#13 usuarioeliminado
#10 Mándales un correo a los chinos, que seguro que no han caído en eso que comentas.
1 K 14
#18 C.Nutrio
#13 Para que luego digan que no evolucionamos. Hemos pasado de los mecánicos de barra de bar a los diseñadores de submarinos de barra de bar.
5 K 40
#25 C.Nutrio
#10 ...y en insumergible (o eso dice Arquímedes).
1 K 17
#14 C.Nutrio
#6 ¿Cómo es eso de que "el submarino tiene una gravedad diferente"? Hasta donde yo sé, si está en la Tierra, el submarino tiene la misma gravedad que una casa, un coche o cualquier otra cosa.
0 K 7
tommyx #16 tommyx
#14 debe ser el misterio de la semana
0 K 13
tommyx #17 tommyx
#6 expliqueme eso de que el submarino tiene diferente gravedad, por favor. CC #14
2 K 32
#33 mcfgdbbn3
#14 y #17: Me refiero a que el submarino, aunque globalmente tenga más o menos la misma densidad que el agua, la distribución de la masa se concentra en algunos puntos, con lo que los efectos gravitatorios pueden cambiar un poco respecto del agua.

El problema es que ese efecto es muy pequeño, bastante le costó a Cavendish detectar la gravedad a pocas pulgadas con bolas de plomo, como para detectar una distribución de masas desigual a una distancia lo suficientemente alta como para que la idea se pueda llevar a la práctica. No digo que sea imposible, digo que lo veo complicado.
2 K 37
#21 represaliado
#14 los cuerpos con masa ejercen una fuerza entre sí, llamada gravedad. Cuanto más masivo, mayor es la gravedad. En general los objetos pequeños tienen tan poca masa comparada con la tierra que su gravedad se puede ignorar, en este caso aparentemente los chinos son capaces de detectarla.
3 K 36
#32 silzul *
#14 además de lo que dice #21

La gravedad que genera un cuerpo se caracteriza según como se distribuye la masa en el volumen de un cuerpo, o lo que es lo mismo la distribución de la densidad volumétrica del cuerpo. No es lo mismo un cuerpo uniforme en masa que un cuerpo real que tiene la masa distribuida.

Los chinos alegan que son capaces de detectar estás pequeñas pequeñísimas diferencias de gravedad que produce un submarino en el mar debido a la distribución de masas de la densidad. Nota:…   » ver todo el comentario
5 K 70
#34 pcmaster
#32 La densidad media puede ser igual a la del agua para mantenerse sumergido. Pero en el agua la masa se distribuye uniformemente y en el submarino no, hay partes más pesadas y partes menos pesadas. Quizá puedan detectar eso.
0 K 20
#36 parladoiro
#32 ver #23
Un gravímetro atómico distingue estar 2 mm más cerca o lejos del centro de la tierra de otro gravímetro de referencia.
Si tienes un teléfono inteligente puedes tener uno que sea capaz de detectar un valor diferente de gravedad en cien metros de altura, el mismo modelo de teléfono puede tener sensibilidad suficiente para que en la misa vertical en planta baja y en lo más alto de un rascacielos no detecten la misma aceleración gravitatoria.

El problema es quitar una inmensa cantidad de ruido para saber que un cambio es por un submarino y no por cualquier otro efecto.
1 K 20
Euripio #37 Euripio
#14 Producto de las masas / distancia al cuadrado
Cuerpos de distinta masa tienen gravedad diferente
0 K 6
#24 rystan
#6 Muy bien dicho. Y el seno de x es x para un x pequeño. Que se joda la marea.
1 K 19
#3 DotorMaster
Los malvados chinos dando malas noticias.
3 K 51
#11 euacca
Yo creo que esto no es ni bueno ni malo, es mentira.

Tú puedes detectar la enorme masa de un submarino si estuviera volando ir los aires, o en órbita, sí, pero no dentro del agua, porque su densidad es igual que la del agua. Pesa mucho, pero está hueco, y con lastre variable aumenta o disminuye su densidad para subir o bajar, pero siempre en torno a la densidad del agua, y más si no está q flote ni en el fondo, si está sin flotar y sin hundiese entonces su densidad es exactamente igual que la del agua que le rodea.
2 K 26
#20 rystan
#11 Muy correcto lo que dices, pero como deseo fastidiar un poco....

El agua es incompresible. La única forma que tiene un submarino (o un puto pez) de avanzar dentro del agua es apartando ese agua que tenía delante. Sólo puede apartarla hacia arriba, hacia la superficie. Otra cosa es imposible. Luego el submarino que se mueve estará "seguido" por un abultamiento en la superficie correspondiente al volúmen de agua que ha apartado.

Si hay más agua, pues hay más masa... Vale, ya me voy.
1 K 16
#39 euacca
#20 nop, porque el agua se redistribuye, no va amontonada encima de uno. xD
0 K 10
#23 parladoiro *
#11 no todas las secciones del submarino tienen la misma densidad. El detector va a detectar la gravedad del lugar, menos gravedad cuando pase una sección que le aporte flotabilidad al conjunto del submarino, más gravedad cuando pase una sección que le de lastre.

La cuestión es que esa sensibilidad va a necesitar unas correcciones de marea y otros efectos que cambien la masa de la columna de aire muy buenos, van a necesitar casi una decena para corregir eso con un tiempo normal, decenas o…   » ver todo el comentario
0 K 10
#40 euacca
#23 Se puede detectar que la distribución de la masa no es homogénea quizá, pero no detectar su "gran masa", porque no la tiene, no comparado con el agua, solo que tiene una distribución menos regular.
0 K 10
#19 rystan
Yo es que no lo veo.

La fuerza de gravedad es proporcional a la masa y la masa es proporcional al peso. Un submarino flota dentro del agua. Dice Arquímedes que pesa igual que el agua que desplaza. Ergo (sí, ergo, qué pasa) no habrá ninguna diferencia gravitatoria.

Prove me wrong.
0 K 7
#35 veratus_62d669b4227f8
Creo que hay un lio entre fluctuaciones de un campo gravitatorio debido a distribuciones de masa variables en el tiempo y el concepto de densidad de un volumen dentro del cual tienen lugar esas distribuciones de masa.
0 K 7
#38 rystan
#35 Que no, que está claro. Las diferencias de densidad dentro del submarino provocan un gradiente en el espaciotiempo que se transmite hacia arriba en forma de onda gravitatoria afectando a las mareas.
0 K 7
#22 byro *
¿Detectarán el aire del interior del submarino?
0 K 6

menéame