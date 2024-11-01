Detector cuántico de gravedad de China se acerca a la detección de submarinos nucleares estadounidenses (ING)

Investigadores chinos presentaron un detector de gravedad de alta precisión basado en un SQUID (Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica), capaz de identificar objetos midiendo mínimas variaciones gravitatorias. Puede usarse en ciencia, exploración de recursos y potencialmente para detectar submarinos nucleares, ya que la gravedad no puede ocultarse. El dispositivo reduce el ruido a niveles cercanos a los de grandes observatorios, pero en un tamaño quepodría usarse en barcos, aviones o drones.
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Y yo que me alegro.
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Bueno, otros venden la moto con cazas invisibles que no lo son por una millonada.
El engañar al enemigo es más viejo que el hilo negro.
Los chinos avanzan sin presumir ni avisar. Les da igual lo que pensemos desde Occidente, saben que no somos fiables ni de palabra.
Porque otra forma de detectar submarinos es mediante el MAD (Magnet Anomaly Detector) que se lleva en los aviones, pero el problema es que solo detecta a una distancia de 1 km o menos. Y si lo que tenemos es algo parecido .. pues poco avance es.
Buen punto. Un submarino sumergido tiene una densidad similar al agua, si fuera mucho mayor se iría al fondo y menor, flotaría (De hecho, así funciona)
Ahí pone muchos decimales para detectar una diferencia .. pero no dice a qué distancia.
El problema es que ese efecto es muy pequeño, bastante le costó a Cavendish detectar la gravedad a pocas pulgadas con bolas de plomo, como para detectar una distribución de masas desigual a una distancia lo suficientemente alta como para que la idea se pueda llevar a la práctica. No digo que sea imposible, digo que lo veo complicado.
La gravedad que genera un cuerpo se caracteriza según como se distribuye la masa en el volumen de un cuerpo, o lo que es lo mismo la distribución de la densidad volumétrica del cuerpo. No es lo mismo un cuerpo uniforme en masa que un cuerpo real que tiene la masa distribuida.
Los chinos alegan que son capaces de detectar estás pequeñas pequeñísimas diferencias de gravedad que produce un submarino en el mar debido a la distribución de masas de la densidad. Nota:… » ver todo el comentario
Un gravímetro atómico distingue estar 2 mm más cerca o lejos del centro de la tierra de otro gravímetro de referencia.
Si tienes un teléfono inteligente puedes tener uno que sea capaz de detectar un valor diferente de gravedad en cien metros de altura, el mismo modelo de teléfono puede tener sensibilidad suficiente para que en la misa vertical en planta baja y en lo más alto de un rascacielos no detecten la misma aceleración gravitatoria.
El problema es quitar una inmensa cantidad de ruido para saber que un cambio es por un submarino y no por cualquier otro efecto.
Cuerpos de distinta masa tienen gravedad diferente
Tú puedes detectar la enorme masa de un submarino si estuviera volando ir los aires, o en órbita, sí, pero no dentro del agua, porque su densidad es igual que la del agua. Pesa mucho, pero está hueco, y con lastre variable aumenta o disminuye su densidad para subir o bajar, pero siempre en torno a la densidad del agua, y más si no está q flote ni en el fondo, si está sin flotar y sin hundiese entonces su densidad es exactamente igual que la del agua que le rodea.
El agua es incompresible. La única forma que tiene un submarino (o un puto pez) de avanzar dentro del agua es apartando ese agua que tenía delante. Sólo puede apartarla hacia arriba, hacia la superficie. Otra cosa es imposible. Luego el submarino que se mueve estará "seguido" por un abultamiento en la superficie correspondiente al volúmen de agua que ha apartado.
Si hay más agua, pues hay más masa... Vale, ya me voy.
La cuestión es que esa sensibilidad va a necesitar unas correcciones de marea y otros efectos que cambien la masa de la columna de aire muy buenos, van a necesitar casi una decena para corregir eso con un tiempo normal, decenas o… » ver todo el comentario
La fuerza de gravedad es proporcional a la masa y la masa es proporcional al peso. Un submarino flota dentro del agua. Dice Arquímedes que pesa igual que el agua que desplaza. Ergo (sí, ergo, qué pasa) no habrá ninguna diferencia gravitatoria.
Prove me wrong.